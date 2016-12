Aún investiga INE delito electoral con panorámicos

Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) aún investiga si la promoción de entrevistas a gobernadores a través de espectaculares, como las que se difundieron en Ciudad Juárez y Chihuahua, constituye la comisión de delitos electorales.El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las medidas cautelares impuestas por el INE en contra de la publicidad de la revista Esquire en la que aparece el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, así como de los promocionales de una entrevista en Televisa.Sin embargo, falta que el órgano electoral se pronuncie a fondo respecto de las quejas del PRD y particulares por presunto uso de recursos públicos y actos anticipados de campaña por parte del panista.“Las determinaciones tomadas por la Sala Superior del TEPJF en estas sentencias se limitan únicamente a la imposición de las medidas cautelares impugnadas, por lo que constituyen un examen preliminar de las materias objeto de la denuncia y, por ende, no condicionan el desenlace del procedimiento”, según la resolución.En noviembre, el INE ordenó el retiro de espectaculares con la portada de la revista Líderes en la que aparecía el gobernador poblano, y lo mismo solicitó al mandatario de Morelos, Graco Ramírez, quien aparecía en la publicación C&E.Sobre las medidas cautelares impuestas a Moreno Valle, en las que se le ordenó abstenerse de emitir declaraciones que lo posicionan con fines electorales o destaquen los logros de su gobierno, la Sala Superior del TEPJF determinó que el Instituto no tiene facultades para emitir ese tipo de medidas preventivas que se dirigen a restringir la libertad de expresión hacia el futuro.Para los magistrados reunidos en sesión privada, esa disposición constituye censura previa, ya que “para estar en aptitud de determinar si existe o no un abuso en el ejercicio de la libertad de expresión es necesario que se manifiesten en la realidad las ideas y opiniones que, en su caso, pueden ser sometidas a evaluación”.El 2 de diciembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral emitió medidas cautelares contra el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por su aparición en el programa Chapultepec 18 y en un promocional de la revista Esquire, en las que ordenó a la televisora suspender la difusión de la entrevista en sus sitios de Internet.Los magistrados determinaron que respecto a la entrevista del periodista Joaquín López-Dóriga en el programa Chapultepec 18 y su difusión, no era necesario dictar las medidas cautelares porque del análisis preliminar se desprende que se trata de un auténtico ejercicio periodístico, en el que se estableció un diálogo y se formularon cuestionamientos al entrevistado.La sentencia expone la importancia de los medios de comunicación y su derecho de “adoptar posturas informativas o de opinión, susceptibles de poner en entredicho los acontecimientos ocurridos en la agenda política, económica, social o, como ocurre en el presente asunto, resaltar datos o información relacionada con servidores públicos”.

