Detuvo México a 2 millones de migrantes

Ciudad de México– La organización Sin Fronteras dio a conocer que del 2000 a 2015 se han registrado 2 millones 126 mil 666 detenciones migratorias en México.En la presentación del informe "Detención sin excepción", especialistas en temas migratorios y de derechos humanos expresaron su preocupación por la cantidad de personas migrantes privadas de su libertad en el país.Durante los últimos 15 años, 2015 fue el año con mayor número de detenciones con 190 mil 366 personas y 155 mil 218 expulsiones.Al realizar un monitoreo de la situación de los derechos de las personas privadas de su libertad en estaciones migratorias, Sin Fronteras pudo encontrar que los migrantes detenidos sufren todo tipo de violaciones a sus derechos humanos a pesar de las recomendaciones que organizaciones de la sociedad civil hace al gobierno federal."El hecho de que las personas sean privadas de su libertad no significa que también sean privadas de su dignidad", dijo Joselin Barja, investigadora de Sin Fronteras.Los expertos advirtieron que las detenciones se llevan a cabo arbitrariamente, sin tomar en cuenta las condiciones individuales de los migrantes.En ese sentido, como ejemplo, detallaron que en 2015 el 18 por ciento de las detenciones fueron de niños migrantes.Alan García, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticó también las detenciones en el país."No cabe duda que junto a la violencia que sufren los migrantes, la privación de la libertad como norma representa uno de los principales desafíos para los derechos humanos de las personas migrantes en México", reprobó García.Aseguró que la detención migratoria debe de ser la excepción y no la regla como ocurre en México."No nos cansaremos de decir que los migrantes en situación irregular no son criminales", sostuvo García.Los expertos pidieron al gobierno mexicano buscar alternativas para las personas que están en México de manera irregular.

