Acusan corrupción ahora en Zacatecas

Ciudad de México— Al menos 24 empresas fantasma fueron usadas durante la administración del priista Miguel Alonso Reyes en Zacatecas para desviar recursos del gobierno estatal.La denuncia será presentará hoy ante la PGR por la ex candidata de Morena a la Alcaldía de Zacatecas, María Soledad Luévano.De acuerdo con el documento que entregará a la Fiscalía, en la pasada Administración estatal se habrían triangulado por lo menos 307.4 millones de pesos entre 2012 y 2016.Algunos de los funcionarios señalados como responsables de la simulación de operaciones con comprobantes fiscales son el ex mandatario zacatecano, así como los ex Secretarios de Infraestructura Mario Rodríguez Márquez y José Francisco Ibargüengoitia, y el exsecretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta.En la lista de las 24 empresas acusadas de simular la facturación de servicios aparecen siete que han sido señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de estar involucradas en operaciones simuladas."Como es del conocimiento público, el SAT ha publicado un listado de empresas que presuntamente venden facturas, no cuentan con los activos, personal o capacidad material para prestar los servicios o entregar los bienes para los que fueron contratadas, y que fueron contratadas por dependencias de Zacatecas."Una vez que Miguel Alonso Reyes dejó el cargo de gobernador el pasado mes de septiembre de 2016, quedó al descubierto una red de colusión de servidores públicos de primerísimo nivel que colaboraron dentro de dicha Administración para beneficiar con adjudicaciones directas a determinadas empresas y proveedores", indica la denuncia.Entre las compañías que fueron exhibidas por el SAT están Construcciones y Administradores del Centro, empresa con domicilio fiscal en Guadalajara, que logró contratos por 40 millones de pesos entre 2012 y 2016.Otra es Contratas Maquinaria, que obtuvo convenios por 21.4 millones en el mismo lapso."Exhibo ante esta representación social una relación de 24 personas físicas y morales, de las cuales siete forman parte del listado publicado por el SAT de empresas e individuos que están involucradas en la facturación de operaciones simuladas."Y las restantes 17 se encuentran en análisis por parte de las autoridades tributarias, y que existen elementos para suponer que las mismas de manera directa o indirecta simularon la realización de diversas operaciones con el Gobierno de Zacatecas", expone la denuncia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.