Entrega de ‘El Chapo’ a EU podría ser en este mes

Washington— “En realidad fue muy fácil, desde que me metieron –a prisión– mis abogados se encargaron de preparar todo”, fue una de las muchas aseveraciones que hizo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera a las autoridades que lo interrogaron en enero de este año.“No fue nada complicado. La primera vez que quisieron sacarme se equivocaron de celda, pero luego corrigieron y me fui”, fue otra de las revelaciones que hizo el capo cuando se le cuestionó sobre su fuga del penal de máxima seguridad de El Altiplano.De acuerdo con el recuento que hizo para esta columna uno de los funcionarios que interrogaron a ‘El Chapo’ en enero de este año, luego de su recaptura en Los Mochis, Sinaloa, el narcotraficante no tuvo el menor empacho en contar algunos detalles de su escape de El Altiplano en julio de 2015.“Al hablar de que sus personeros se equivocaron de celda la primera vez que intentaron liberarlo, dejó claro que se construyó otro túnel debajo del penal. De eso ya no quiso dar detalles porque dijo que ya no tenía sentido si lo habían vuelto a agarrar”, contó el funcionario que proporcionó algunos de los pormenores de uno de los interrogatorios al que fue sometido el narcotraficante.La construcción del presunto segundo túnel en El Altiplano, abre nuevas y muchas interrogantes sobre la investigación que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR), después de la fuga del famoso narcotraficante y uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.Si fue muy fácil, como se lo describió Guzmán Loera a quienes lo interrogaron, la planeación de su fuga y la materialización de ésta por medio del túnel, significa que la red de corrupción por narcotráfico en El Altiplano fue más grande de cómo la pintó el gobierno de Enrique Peña Nieto.Los abogados de ‘El Chapo’ no sólo compraron los planos de El Altiplano, lo cual no es noticia ni novedoso, sino que lograron pagar por el silencio sobre la construcción de un segundo túnel para corregir el error de la equivocación de celda.Las declaraciones de ‘El Chapo’ a las autoridades mexicanas fueron también una estrategia concertada, según la fuente.“El narcotraficante cooperó en todo lo que pudo cuando fue interrogado porque quería conseguir que no se le pusiera en la vía para ser extraditado a Estados Unidos”, considera el funcionario.Toda la cooperación que pudo brindar el famoso narcotraficante sobre su fuga, pero no sobre las operaciones del trasiego de drogas de la fracción del Cártel de Sinaloa bajo su mando, no le funcionó para evitar el proceso de su extradición.Con su fuga por un túnel, ‘El Chapo’ no sólo puso en ridículo al gobierno de Peña Nieto sino que exhibió el altísimo nivel de narcocorrupción en el sistema penitenciario de máxima seguridad y para no tener esa papa caliente en las manos se optó por la eventual entrega del capo a las autoridades estadounidenses.En la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en la PGR ya está finiquitado el proceso legal de la extradición de ‘El Chapo’. Los recursos jurídicos a los que han recurrido los abogados del narcotraficante están por terminar. Guzmán Loera podría ser enviado a Estados Unidos posiblemente este mes de diciembre. Fuentes en la cancillería mexicana afirman que la extradición a la Unión Americana será en unas semanas. No obstante, la celeridad con la que el gobierno de Peña Nieto quería entregar a ‘El Chapo’ a Estados Unidos se detuvo un poco por la elección de Donald Trump.Varias de las fuentes diplomáticas consultadas sobre el tema, aseguran que el traspaso del narcotraficante a Estados Unidos es una carta importante en la baraja de opciones de Peña Nieto para empezar a quedar bien con el próximo presidente estadounidense. Trump toma posesión el 20 de enero de 2017, y un gesto de cordialidad para el arranque de una nueva era en las relaciones con el presidente que amenaza con construir un muro en la frontera y anular al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sería la entrega de ‘El Chapo' unas semanas después de esa fecha. Guzmán Loera podría ser un presente de Peña Nieto a Trump.