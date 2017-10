Chocan por compras IMSS y los estados

La compra de medicinas tiene enfrentado al IMSS y a los Gobiernos estatales.Mientras el organismo federal cuestiona que los estados desairen el proceso de compras consolidadas para lograr ahorros, las entidades advierten que la compra no garantiza un abasto eficiente en las clínicas y hospitales.Casi la mitad de los estados han desairado participar y los que intervienen lo hacen con una baja inversión.De las 40 instituciones públicas que participan habitualmente, el IMSS lo hace con casi 70 por ciento de la compra; le siguen el ISSSTE y Pemex.La inversión de los estados en 2016 fue de sólo 8.8 por ciento.La compra consolidada busca obtener mejores precios, pero en algunos estados se contrata de manera directa a cambios de "moches" y sobornos que entregan las farmacéuticas, aseguran expertos del sector.Enrique Martínez, analista del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, consultora especializada en este sector, detalla que algunos participan sólo con una o hasta 20 claves de medicamentos, de un potencial de 600."Realmente no están metiendo en la licitación consolidada toda su demanda de insumos para la salud. (Meten) sólo un cachito. Es prácticamente nada más como para decir: 'Salí en la foto'", advierte.Para justificar su ausencia en la compra de fármacos en bloque, secretarios de Salud estatales han planteado a legisladores el retraso en la entrega de medicamentos y que el precio no incluye la distribución."El comentario ha sido: 'Yo no le entro porque no me llega la mercancía o el producto que necesito a tiempo. Me es más fácil con mi proveedor, que si no lo tengo, pues inmediatamente lo pido", contó Elías Octavio Íñiguez Mejía, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.Sin embargo, para David Palacios, director de Administración del IMSS, no hay una explicación racional a no entrarle a la compra en bloque.Asegura que entre 2013 y 2015 esta estrategia ha implicado ahorros por casi 11 mil millones de pesos, es decir, 9 por ciento de lo que se adquirió en este lapso.Palacios destacó que en la compra en bloque tienen la posibilidad de definir hasta cuatro puntos de entrega de medicamentos."Yo también tengo problemas de distribución. También tengo flotillas viejas que gastan mucho combustible y se tardan, pero resolver el problema de la distribución ha sido mucho más eficiente que tratar de tener un esquema integral como muchos estados lo tienen", aseguró.Proponen integrar distribuciónLa distribución de los fármacos adquiridos en las compras consolidadas es un factor que se debe regular y su costo debe contemplarse en el cálculo del ahorro, plantean especialistas.Uno de los argumentos de entidades que no participan en la compra consolidada de fármacos, es que el costo de la distribución diluye el ahorro que ofrece la estrategia de compra en bloque, señala José Carlos Ferreyra, presidente del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica.Hay estados que tienen convenios con distribuidores locales que les ofrecen un servicio integrador, es decir, la compra y la distribución de los medicamentos en zonas remotas, detalla el consultor.Entonces ellos deben contemplar el ahorro más el costo de distribución.Para el presidente del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica, las compras consolidadas de medicamentos han servido para estandarizar precios, pero no representan un ahorro significativo."El IMSS consistentemente desde el 2000 ha ido bajando sus precios de adquisición de medicamentos. Con las consolidadas siguió bajando, pero no fue una caída dramática en el precio. Están jugando mucho el rollo mediáticamente aceptable de que gracias a las consolidadas se ahorraron 9 mil millones de pesos".