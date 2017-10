Suman 4 áreas a Reserva de la Biosfera

Cancún— Previo a la inauguración de la COP13 de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Quintana Roo, el presidente Enrique Peña Nieto decretó al Caribe Mexicano, a la Sierra de Tamaulipas, al Pacífico Mexicano Profundo y a las Islas del Pacífico como Reserva de la Biosfera.El mandatario subrayó que esta acción tiene un significado histórico en términos del compromiso que asume México para cuidar su mar territorial declarando zonas naturales protegidas tanto áreas marítimas como terrestres.“Esto no hace sino realmente comprometer la responsabilidad que tiene ésta generación para asegurarse que esta y futuras generaciones tengan un mejor espacio dónde vivir”, señaló.Advirtió que los estudios científicos dejan ver que el hombre es el responsable del calentamiento global, que la actividad económica sin respeto al medio ambiente ha llevado a tener condiciones en la naturaleza que ponen en riesgo el futuro de las nuevas generaciones.“Hoy más que nunca a esta generación nos obliga moral y éticamente a asumir una mayor responsabilidad frente al mundo que queremos tener el día de mañana. Quizá no lo alcancemos nosotros a verlo como generación pero sí de lo que hagamos ahora dependerá el futuro y la calidad de vida que tengan las futuras generaciones”, señaló.Acompañado por la canciller Claudia Ruiz Massieu, el almirante secretario de Marina, Vidal Siberón, por el titular de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano y el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el mandatario detalló:“Lo que hoy estamos declarando es la mayor extensión que nunca antes se haya declarado por parte de un gobierno precisamente asumiendo nuestra responsabilidad con la protección y cuidado del medio ambiente.“Este es un paso histórico en la definición que hoy toma el gobierno de la República para preservar zonas marinas, para preservar zonas terrestres y realmente asumir con toda responsabilidad los compromisos que hemos hecho ante Naciones Unidas e incluso ir más allá”.Rafael Pacchiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destacó que con el decreto del Mar Caribe como Área Natural Protegida México no sólo cumple con el compromiso internacional de proteger el 10% de su superficie sino que lo triplica; por lo que el decreto es uno de los más importantes de esta administración.Afirmó que México se ha caracterizado por estar a la vanguardia en temas Medio ambientales y resaltó que el cambio climático ha sido reconocido en el país con la normatividad, la legislación y los instrumentos “más modernos”.El titular de la Semarnat que durante la COP 13 más de 196 países se reúnen para lograr acuerdos en materia de conservación de la biodiversidad; indicó que el tema central de esta Conferencia es la integración de los sectores agrícola, pesquero, forestal y turístico en la protección del patrimonio natural.• Caribe Mexicano• Sierra de Tamaulipas• Pacífico Mexicano Profundo• Islas del Pacífico

