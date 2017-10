China ofrece apoyo a México por amenazas de Trump

Ciudad de México— Ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y replantear el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), México tendrá un aliado en Asia.Así lo manifestó el embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, quien aseguró que su país y México están en su mejor momento histórico.“Estamos dispuestos a aumentar esfuerzos junto con la parte mexicana para inyectar nueva energía en el desarrollo de estas relaciones en los próximos años y estamos convencidos de que la cooperación va a fortalecerse mucho”, aseguró el diplomático.Y al referirse a Estados Unidos, dijo que “esta relación va a tener muchos frutos y no está en contra de ningún tercer país, por eso estas relaciones van a tener muchos frutos para la tercera parte”.El embajador recalcó que China está dispuesta a promover un libre comercio en todo el mundo, siendo participante y promotor destacado del proceso de liberalización entre las naciones.“Porque estamos profundamente convencidos de que el libre comercio y la globalización económica son cosas que van a beneficiar a todos los países”, puntualizó.El TPP fue signado por México, Japón, Brunéi, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, EU, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Canadá; en el Senado mexicano está pendiente su ratificación.El embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, aseguró que su país y México están en su mejor momento histórico y señaló que ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y replantear el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), México tendrá un aliado en Asia."Estamos dispuestos a aumentar esfuerzos junto con la parte mexicana para inyectar nueva energía en el desarrollo de estas relaciones en los próximos años, estamos convencidos de que la cooperación entre nuestros dos países va a fortalecerse mucho”, puntualizó.En este sentido, el diplomático destacó que México y China han desarrollado una cooperación muy estrecha en los campos político, económico, comercial, científico y tecnológico, lo que los posiciona como socios estratégicos de mucha importancia el uno para el otro.Además, el funcionario chino acentuó que la relación bilateral entre China y México es mutuamente benéfica y está convencido que la cooperación entre los dos países va a fortalecerse mucho en los próximos años."Esta relación va a tener muchos frutos mutuamente beneficiosos y no está en contra de ningún tercer país, por eso yo creo que estas relaciones van a tener muchos frutos para la tercera parte”, afirmó Xiaoqi al referirse a Estados Unidos.El TPP fue signado en octubre de 2015 por México, Japón, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Canadá, con el objetivo de concretar un acuerdo comercial que reduciría las barreras arancelarias y establecería estándares comunes para esas naciones; sin embargo, está pendiente la ratificación en el Senado mexicano y estadunidense y corre el riesgo de no concretarse frente a la transición del gobierno norteamericano.Ante este panorama, el embajador recalcó que China está dispuesta a promover un libre comercio en todo el mundo, siendo participante y promotor destacado del proceso de liberalización entre las naciones."Porque estamos profundamente convencidos que el libre comercio y la globalización económica son cosas que van a beneficiar a todos los países”, puntualizó.En este sentido, recordó que el presidente de China, Xi Jinping, visitó hace unas semanas Ecuador, Perú y Chile, tres países latinoamericanos en donde expresó en reiteradas ocasiones la posición de apertura al libre comercio."Podemos sacar la conclusión de que China va a continuar esta política, que va a promover la cooperación con todos los países”, sostuvo el diplomático en conferencia de prensa.Por otro lado, al anunciar los festejos en el 2017 sobre el Cuadragésimo Quinto Aniversario de Relaciones Diplomáticas México-China y el “Año de Cultura China” en México, el embajador acentuó que su país está abierto al comercio internacional."Estamos dispuestos a promover un libre comercio en todo el mundo, China desde el comienzo siempre (ha sido) uno de los participantes y ahora uno de los promotores más importantes del proceso de libre comercio en el mundo”.Respecto al festejo de las relaciones diplomáticas, precisó que será con ferias del libro, conciertos, exposiciones, espectáculos y degustaciones gastronómicas, que se conmemorarán las más de cuatro décadas de cooperación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.