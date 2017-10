Piden adelantar nombramiento en Banxico

Ciudad de México— Pablo Escudero, presidente del Senado, pidió al jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, adelantar el nombramiento del próximo gobernador del Banco de México.El pasado jueves, el actual titular de Banxico, Agustín Carstens, presentó su renuncia al cargo, pero anunció que permanecerá en esa posición hasta julio del próximo año para garantizar una transición sin sobresaltos.Este domingo, en un comunicado, Escudero señaló que el Presidente debería adelantar el envío de su propuesta de ratificación al Senado con la finalidad de dar tranquilidad a los mercados.Incluso le planteó la posibilidad de que la candidatura sea conocida desde el primer trimestre del 2017, que coincide en parte con el periodo ordinario de sesiones de la Cámara alta."El Banco de México es una institución autónoma del Gobierno de la República, y de su buen funcionamiento depende la estabilidad financiera de nuestro País, ante los nuevos y complejos retos en materia económica y monetaria que se avecinan", dijo el senador del PVEM."Es importante señalar que, durante su gestión, el doctor Carstens ha propiciado que México mantenga una política monetaria equilibrada y responsable, frente a un complejo entorno financiero global, por lo que nuestro País ha logrado el reconocimiento de la comunidad financiera internacional".De concretarse la propuesta de Escudero, Carstens abandonaría la gubernatura de Banxico antes del periodo que él mismo planteó al Presidente, para después asumir la gerencia del Banco de Pagos Internacionales (BIS).Por su parte, senadores del PAN y PRD expresaron su preocupación por la renuncia Carstens.El coordinador de los panistas, Fernando Herrera, consideró que se trata de una pérdida para México."Gana mucho Agustín, pero pierde México. Se había convertido en un referente para la estabilidad económica y este enroque deja un vacío en una institución que debe ser garante de la estabilidad financiera en el País", dijo.El senador panista Ernesto Ruffo calificó de preocupante la salida de Carstens."Me preocupa porque se nos va en un momento muy importante de la navegación financiera, la navegación del desarrollo económico del País", dijo."Me preocupa porque se da en un contexto en que la razón de las estructuras políticas, de las estructuras institucionales del País están en fuerte análisis, por razón de que no han dado lo que esperaríamos de ellas".El pasado jueves, Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, calificó como una mala noticia la renuncia de Agustín Carstens al Banco de México."Es desafortunada su salida, Carstens tiene muy consolidado a Banxico como un órgano autónomo. No es una buena noticia para el manejo de las finanzas públicas de nuestro País", señaló.Los legisladores advirtieron que el sustituto de Carstens deberá tener un perfil de alto nivel, ya que no sólo se trata de cumplir con los requisitos de ley, sino de generar confianza en los actores económicos nacionales e internacionales."Esperemos que quien llegue a sustituirlo tenga la confianza de los inversionistas y del sector financiero del País y que las cosas, tal como van, en un ambiente de crisis, desconfianza y precariedad económica transcurran por el camino de la estabilidad", dijo Herrera."Es uno de los nombramientos más importantes en un momento de crisis del País, en donde la credibilidad de las instituciones está seriamente en duda. Se puede calificarlo como un tema de la más alta seguridad económica del País", aseguró el vicecoordinador económico del PRD, Armando Ríos Piter.

