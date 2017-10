Hallan equipo de espionaje en el Congreso de Aguascalientes

Aguascalientes– La diputada local, Martha Elisa González Estrada, afirmó que durante el proceso de Entrega-Recepción de la LXII a la LXIII legislatura, se encontraron equipos de espionaje de audio y video en las instalaciones del Congreso del Estado.“Pues sí, efectivamente se hizo una revisión a las oficinas del Congreso y si se encontraron que en algunas de ellas había cámaras y micrófonos ósea ya se hizo el registro y lo conducente para que el Poder Legislativo pueda tener la seguridad y la autonomía que se requiere”, dijo.La legisladora prefirió reservarse los lugares en donde fueron hallados los equipos de vigilancia, pero transcendió que los mismos estaban ocultos en un falso plafón y en el aire acondicionado de las oficinas de los diputados.“Esa información si quisiera reservármela por cuestiones de seguridad del propio Congreso. Yo nada más lo que puedo pues confirmar es esta parte en donde sí efectivamente”.Elisa González indicó que se está investigando, ya que los equipos estaban desactivados, por lo que confirmaran si estaban siendo utilizados para espionaje en la pasada legislatura o bien, tenía tiempo en el Congreso del Estado.“Necesitaríamos saber si efectivamente este estaba en uso o ya tenía tiempo ahí en el Congreso, y ya data de a lo mejor tal vez otra legislatura. Yo creo que no podemos hacer una aseveración tan a la ligera porque por si es un tema muy delicado”Por lo anterior, precisó que no se ha presentado una denuncia ante la autoridad, hasta no tener la certeza.Al respecto, el diputado local, Sergio Augusto López, calificó como grave la situación, por lo que consideró que sería necesario levantar una denuncia penal contra quien resulte responsable.“Los Congresos de entrada siempre se tocan temas políticos muy delicados que muchas de las veces pueden tener implicaciones legales, penales, políticas e imagínate que entre los legisladores nos estén espiando, pues entonces estamos hablando de una invasión a nuestra privacidad que tiene gran impacto social”, señaló.El diputado del Partido Verde Ecologista dijo que en la legislatura pasada quien tenía todo el control era la bancada del PRI, por lo que no es necesario buscar tanto a los responsables.“Ahora no le busquemos tanto nombre la legislatura pasada quien tenía todo el control era la bancada del PRI, y me refiero exclusivamente a Varona porque el hacía y deshacía, entonces no le podemos echar la culpa a los otros diputados o al Congreso, ahí hay un principal responsable que es Varona. Él tendría que presentarse aclarar y decir que sucedió porque no creo que no se haya dado cuenta de estos equipos de espionaje cuando todo mundo desde el que cuida la puerta, todos le rinden informe de lo que escuchan y ven”, dijo.Destacó que lo primero que se tiene que exigir es que se revisen todas las oficinas, ya que existe el temor de que otras estén intervenidas.“Ahora no solo con cámaras con micrófonos, los mismos teléfonos por eso ahora un diputado que utilice un teléfono es delicadísimo porque cualquier palabra que utilices es la misma que será utilizado en tu contra, entonces yo creo que ahora si la idea de un servidor y todos los que estemos ahí hay que darle una limpiada al Congreso”.En su caso, para protegerse de este tipo de actos, prefiere hacer uso de las oficinas lo menos posible.“El personal que está ahí no lo conocemos nosotros empezando por la secretaria, tercero no podemos manejar nada ahí y no porque estemos haciendo algo malo, sino porque podemos digo voy a presentar una iniciativa de esta índole y no requiero que se sepa ahorita pues ahí me la revientan”.El legislador subrayó que ahora se tiene que desconfiar hasta de la sombra y esto es clara muestra de que son víctimas de espionaje y que no solo es que estén de “miedosos", sino que esta es la prueba de que sí son observados de forma ilegal.