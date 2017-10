Critican ‘tibieza’ del Gobierno ante Trump

Ciudad de México— Mientras Donald Trump continúa endureciendo su discurso anti México y llevándolo a los hechos, el Gobierno del País luce pasmado, temeroso y sin capacidad para reaccionar, acusaron legisladores de oposición.“Está pasmado, temeroso, sin capacidad para responder, con responsables en política exterior y comercial muy débiles, cuando México debe de presentar una posición de firmeza, dignidad, patriotismo y que actúe con inteligencia también”, dijo el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa.“La posición pasmada, débil, temerosa del Gobierno mexicano lo está dejando en mal frente a los propios mexicanos que viven dentro y fuera del país; cada acción de Donald Trump que no es respondida con la fuerza necesaria hace ver a este Gobierno débil y lo va a ir socavando”, sostuvo.“No sigamos pensando que una cosa era Donald Trump como candidato y otra en el poder, no ¡va a ser peor en el ejercicio en el poder! Y va a asumir acciones que tengan que ver sólo con el beneficio de Estados Unidos”, sostuvo.Barbosa dijo que México debe diversificar su comercio internacional, mirar hacia el Pacífico y principalmente a China.“Debe de abrir ya una mesa comercial con China de manera directa”, exigió.También el diputado Vidal Llerenas, integrante de la Comisión de Economía, lamentó la débil o nula respuesta de México.“El Gobierno está pasmado, no tiene una respuesta contundente, hoy no tiene una estrategia y ahora ni siquiera hay gobernador en el Banco de México”, dijo.Llerenas consideró que México podría responder elevando el contenido nacional que deben tener los productos que se fabrican en México y revisar hasta qué punto es conveniente tener aranceles tan bajos para todo el mundo.El diputado de Movimiento Ciudadano, Macedonio Tamez, secretario de la Comisión de Energía dijo: “Tenemos un presidente mediocre que ha conducido política y económicamente mal al país”.Tamez dijo que el ‘pasmo’ del Gobierno lleva cuatro años. “El pasmo se agudizó ahora porque no hay respuesta contundente del Gobierno”, apuntó.

