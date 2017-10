Invita Anaya a Madero a comisión del PAN

Ciudad de México— El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y Gustavo Madero hicieron las paces en la reunión de la Comisión Permanente el pasado miércoles.Por medio de un comunicado, se dio a conocer el acercamiento de ambos políticos luego de meses de desencuentros.Desde agosto, Madero se inconformó porque Anaya no cumplió con hacerlo presidente de la Cámara de Diputados y luego exigió que el líder del partido no permanezca en el cargo por sus presuntas aspiraciones a la candidatura presidencial.En la Comisión Permanente del blanquiazul, el dirigente nacional invitó a su antecesor a formar parte de la comisión que diseñará la propuesta de país que el PAN presentará en 2018.Además, lo halagó por haber encabezado las negociaciones del Pacto por México."Al cumplirse cuatro años de la firma del Pacto por México, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, hizo un reconocimiento a su antecesor, Gustavo Madero Muñoz, porque el tiempo le dio la razón", indicó Anaya, de acuerdo al comunicado."Actuó con enorme audacia, valentía y patriotismo, y apoyó las reformas que eran necesarias para el País y que el PRI había bloqueado durante años. El tiempo le dio la razón a Gustavo Madero".El presidente del PAN resaltó que el partido hizo lo correcto y además creció electoralmente, como quedó claro en los comicios de este año.naya aprovechó la oportunidad para invitar al expresidente nacional del PAN a formar parte de la comisión que se encargará de generar las ideas y propuestas con las que Acción Nacional se presentará a las elecciones 2018", se informó."El presidente del PAN explicó que el objetivo de sumar a Gustavo Madero al ejercicio de aportación de ideas es para que el partido pueda llegar unido y fuerte al 2018".En la misma sesión de trabajo, Madero aceptó la invitación de Anaya y matizó su discurso.Reconoció que el PAN debe estar unido ante los nuevos retos para presentar a los ciudadanos una propuesta responsable y atractiva."Propuesta que genere votos, pero que no sea populista", planteó.Agregó que dicha propuesta sólo podrá construirse con la seriedad y generosidad de todos los panistas."Quiero estar en el carril de la propuesta, no de la crítica", expresó.

