Casi medio millón de pesos para cada diputado

Ciudad de México— La Cámara de Diputados decidió reducir el monto de fin de año que recibirán los diputados federales este mes de diciembre y la bolsa que podrían alcanzar ya no sería de 718 mil pesos, sin embargo, sí alcanzarían casi medio millón de pesos.El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah confirmó que los diputados federales recibirán los 357 mil pesos que se le entregan por ley, y sí se cristaliza un acuerdo entre los grupos parlamentarios, se les otorgarían 150 mil pesos extras, lo que sumaría una cifra de más de 470 mil pesos.“El monto de 718 mil pesos es falso, está equivocado, porque los diputados van a recibir todo lo que reciben comúnmente cada mes, más el aguinaldo al que tienen derecho, adicionalmente podrán acordar recibir 150 mil pesos adicionales para apoyar sus gestiones y a su personal con motivo de las medidas de fin de año, ni un peso más, y esto en total sumarían aproximadamente como 470 mil pesos”, afirmó Farah.El funcionario legislativo dijo que el “apoyo extra”, podría ser avalado por las bancadas parlamentarias, como el del año pasado, que ascendería a 150 mil pesos por diputado.Farah mencionó que este año no se les dará un apoyo como el año pasado para remodelar sus oficinas.“Lo que se dio el año pasado, cuyas fotocopias se publicaron, fueron para otros conceptos, no fueron para medidas de fin de año, fue un concepto extraordinario que se dio: uno para remodelación de oficinas, en casas de gestión y éste fue para mobiliario, equipo de cómputo, etcétera, eso no se está contemplando, no lo hay”, detalló.El Universal difundió el miércoles que cada diputado recibirá alrededor de 718 mil pesos, de los cuales 357 mil son de lo que se les paga por ley, oficial y transparente, más un bono discrecional, llamado “navideño”, y que al menos tiene cinco años entregándose, en el que cada diputado recibe 361 mil pesos.Diputados consultados de la actual Legislatura y de la pasada, detallaron que es una “tradición” recibir el “bono navideño”. Este año se calcula en 361 mil pesos, es decir, 180.5 millones de pesos por los 500 legisladores.*$357 mil sueldo y aguinaldo*$150 mil extras para gastos*$470 mil Total

