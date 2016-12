Crean piel artificial con algas

Cargando

Santiago, Chile.— Un científico en Chile está usando algas microscópicas para hacer piel verde.Estas plantas pequeñas y simples se están utilizando para desarrollar una nueva piel artificial para humanos.El problema con la mayoría de la piel artificial actual es que no hay vasos sanguíneos por lo que la piel artificial no puede producir el oxígeno que necesita para vivir.Pero con las algas, la piel puede respirar a través del proceso de fotosíntesis.“Básicamente lo que estamos haciendo es incorporar micro-algas, que son plantas microscópicas, en diferentes materiales. Por ejemplo, cuando las aplicamos sobre piel artificial lo que obtenemos son las características de las plantas, lo que significa que pueden producir oxígeno”, comenta Tomás Egana, profesor del Instituto de Ingeniería Biológica y Medicina en la Universidad Católica de Chile (UC).Los beneficios de esto podrían ir más allá de las mejorías estéticas que se obtendrían, también podría ayudar a la piel humana a sanar.“Estas micro-algas pueden ser modificadas genéticamente, de modo que además de producir oxígenos podrán producir antibióticos, antiinflamatorios y regenerar sus moléculas. Por lo tanto estamos creando un material artificial pero que tiene la estructura de un material vivo”, declaró Tomás Egana.El profesor Egana dice que la piel verde eventualmente podría ser utilizada para ayudar a los pacientes en el tratamiento de heridas abiertas, tumores y quizá evitar amputaciones.Pero los pacientes no necesitan preocuparse por parecerse al increíble Hulk, Enaga considera que el color verde se desvanecerá con el tiempo a medida que las algas mueran.Por el momento, los ensayos con animales han demostrado ser un éxito. Se esperan ensayos con seres humanos el próximo año.

