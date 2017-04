Migrantes forjan a la maquiladora

Ahora que la administración Donald Trump ha acelerado las deportaciones, la industria se prepara para recibir a los mexicanos que lleguen por esta frontera para ofrecerles un trabajo.No sería la primera vez que la fuerza laboral migrante fortalece a la industria. Desde su origen, la maquiladora se ha forjado gracias a una relación simbiótica entre las empresas y olas de migrantes provenientes de México y de una menor proporción de personas que viene de varias partes del mundo.No sólo se trata de recibir gente. La industria se ha convertido en un factor para que los talentos juarenses vayan a países de varios continentes llevando conocimiento desarrollado aquí e instalando líneas de producción, poniendo el nombre de esta frontera en alto, gracias a la especialización que han logrado en la manufactura a través de la maquiladora.Hecha de migrantesEn la década de los sesenta, Ciudad Juárez era muy distinta, pues la principal actividad económica era el turismo y la agricultura. La llegada imprevista de miles de migrantes de retorno del Programa Bracero en 1964 acentuó el desempleo que ya existía, disparándolo hasta entre 40 y 50 por ciento de acuerdo al investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Taylor Hansen Lawrence Douglas.Para evitar un problema social, el Gobierno Federal lanzó el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF) en 1965 para ocupar en fábricas a toda la población masculina que fue deportada de Estados Unidos.Primero llegó industria nacional, pero a partir de 1966 la inversión extranjera comenzó a establecer parte de sus operaciones en la ciudad.Aunque la maquiladora no inició ocupando a los migrantes desempleados rápidamente fue adoptando a los braceros que regresaron que se interesaban en la idea de trabajar en la maquiladora y de quedarse en la frontera.María Inés Barrios de la O es una especialista en estudios de población y migración, ex investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el Colef quien afirma que de esta manera fue como la migración comenzó involucrándose en la industria y, de alguna manera, dando origen a la maquiladora.Para inicios de la década de los setenta, la relación exitosa que se logró aquí entre migrantes e industria dio entrada a una gran cantidad de firmas internacionales especializadas en la rama textil y electrónica.De acuerdo con la investigadora desde ahí comenzó la consolidación de la maquiladora como el principal empleador. Desde entonces se acentuaron los flujos migratorios provenientes de otras poblaciones del estado de Chihuahua, pues la industria, que estaba en proceso de crecimiento, los acogió.Para la década de los setenta y ochenta, la necesidad de mano de obra propició un aumento en la cantidad de población originaria de estados como Durango, Coahuila y Zacatecas.María Barrios sostiene que durante esos 20 años se dio uno de los flujos internos más importantes para la industria maquiladora, porque campañas de promoción de empleo realizadas en las poblaciones de esas tres entidades acentuaron la migración hacia Juárez.El Censo General de Población y Vivienda de 1980, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que en dicha década la población migrante nacida en otros estados de la república con 5 años y más de residencia en la ciudad estaba compuesta principalmente por gente de esas tres entidades.Para 1980 Ciudad Juárez había recibido a 16 mil 264 personas nacidas en Durango, 9 mil 167 en Zacatecas, 8 mil 457 en Coahuila de Zaragoza, 2 mil 774 Distrito Federal y 2 mil 667 en Jalisco.Para 1990 –de acuerdo con el censo de 1990– este se registraron aumentos y cambios en las posiciones de algunas de las entidades que más enviaban gente a esta frontera: llegaron 24 mil 253 de Durango, 19 552 de Coahuila, 8 mil 858 de Zacatecas, 6 mil 328 del Distrito Federal y 2 mil 193 del Estado de México.Barrios de la O señaló que estos fenómenos migratorios fueron generados, en mayor medida, por la industrialización, pues se generaron fuentes de empleo exponencialmente.En 1995, la demografía y la industria presentaron un cambio abrupto: la llegada de una ola de migrantes de Veracruz.En cuestión de 5 años, los residentes en Juárez originarios de distintas regiones de Veracruz pasaron de conformar el 2.10 al 29.66 por ciento –de acuerdo con el Inegi– del total de migrantes que vivían en esta urbe.Barrios de la O, señaló que este movimiento migratorio tiene su origen en las condiciones de desempleo que vivía Veracruz, pues una fuerte devaluación del peso, la reestructuración de la industria petroquímica e ingenios azucareros, y hasta el impacto de varios huracanes en el estado generaron altas tasas de desempleo en la región.Dado que aquí abundaba el trabajo, las firmas trasnacionales comenzaron a reclutar personal en las poblaciones de Veracruz –como Coatzacoalcos, Minatitlán y Tierra Blanca – para dar soporte al nuevo “boom” de la industria manufacturera.“A partir de ahí es catalogado como un estado emergente de la migración ante ese contexto en el que empiezan a migrar a Ciudad Juárez, porque lo ven como una oportunidad; desde el 95 hasta el 2010, del total de los migrantes de Veracruz el 80 iba a trabajar a la industria”, dijo María Barrios.“Ellos llegaron a decir que Ciudad Juárez representaba algo mejor a lo que estaban acostumbrados en Veracruz (zonas agrícolas), donde eran 15 horas de trabajo cíclico a la intemperie, y aquí obtenían de 600 a 700 seguros cada semana y prestaciones que jamás se imaginaron que iban a tener, como alimentación y transporte”, dijo la especialista.De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda de 2000, a la frontera llegaron en aquel entonces 31 mil 715 originarios de Veracruz, 22 mil 156 de Durango, 14 mil 069 de Coahuila, 6 mil037 de Zacatecas y 4 mil 627 de Oaxaca.Este reporte implicó un cambió notorio en los flujos migratorios, debido a que pasó de conformar el 2.10 por ciento (en 1990) al 29.66 (en 2000) de los migrantes totales.En los siguientes años el flujo de Veracruz descendió, aunque mantuvo la dominancia en la urbe fronteriza.En el Conteo de Población y Vivienda 2005, Veracruz obtuvo el primer puesto como aportante de migrantes a esta ciudad con el 28.43 por ciento, en el Censo General de Población y Vivienda de 2010 el segundo con 19.29, y en la Encuesta Intercensal 2015 el segundo con el 18.3 por ciento.La especialista señala que entre el año 2008 y 2012 fue cuando el “boom” perdió su intensidad debido a los efectos de las crisis económicas de Estados Unidos (hipotecaria y automotriz) y la ola de violencia de Ciudad Juárez.Ambas crisis generaron despidos masivos en las maquiladoras, y dejaron sin empleo a miles de trabajadores que retornaron a sus lugares de origen.Barrios de la O asegura que la situación ha mostrado una recuperación a partir del 2014 que ha permitido el restablecimiento de los flujos.No obstante la cantidad de inmigrantes ha disminuido debido a la apertura de maquiladoras en la región del Bajío y Noreste del país y el estigma que conserva la frontera por la época de violencia.Historia se repiteHoy, a poco más de cincuenta años, la historia de los Braceros sin empleo podría repetirse.Tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos se han vuelto posibles las deportaciones masivas de migrantes indocumentados.Para evitar el mismo problema social al que se temía hace 50 años, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Asociación de Maquiladoras (AMAC-Index Juárez) firmaron un convenio a mediados de marzo para ofrecerles trabajo a los connacionales que quieran establecerse en Ciudad Juárez.La presidenta de la organización maquiladora, Teresa Delgado Zárate, señaló que esta podría ser una etapa similar a la vivida en décadas pasadas, en la cual migrantes originarios de otras regiones del país y de retorno consolidaron proyectos manufactureros con su trabajo.De acuerdo con Barrios de la O, ahora los migrantes encontrarán condiciones distintas a las que otros enfrentaron en décadas pasadas debido al empoderamiento por parte del trabajador industrial que ha puesto a la maquiladora a repensar las condiciones laborales: una mejor calidad de vida se está dando para mantener a los que en algún momento migraron y atraer a más personal.Migración internacional: pieza claveAl igual que los flujos migratorios internos, las migrantes originarios de otros países son una pieza clave para el desarrollo de la industria manufacturera en esta urbe.En un inicio fueron estadunidenses, sin embargo, con la diversificación del capital extranjero hoy se pueden ver desde alemanes hasta japoneses que han llegado a la frontera para capacitar personal, dirigir proyectos manufactureros y administrar plantas.“Tanto en Ciudad Juárez, como en otros lugares donde se encuentra la industria manufacturera, puedes encontrar que los directivos de esas empresas son de otra nacionalidad”, apunta Barrios de la O.“Es un proceso de migración calificada que viene a capacitar y ocupar principalmente puestos de gerencia de la industria manufacturera”, explica.Delgado Zárate comentó que “en años pasados los mismos corporativos eran los que traían a su personal, ahora sólo cuando son operaciones muy modernas es cuando se ve gente que viene a entrenarnos”.Barrios de la O dijo que los extranjeros que forman parte de estos flujos migratorios –la mayoría temporales–, no acostumbran residir en Ciudad Juárez sino que prefieren El Paso, Texas.“En otras regiones, donde los migrantes tiene que estar por periodos cortos de uno a dos años, se puede ver que forman comunidades de extranjeros, como los coreanos en Pesquería (Nuevo León), pero aquí prefieren irse la ciudad vecina”, dijo.Juárez y su exportación de profesionalesEn palabras de los fundadores de la industria maquiladora, como Carlos Riquelme Canales (uno de los principales promotores de la maquiladora y ex presidente de la AMAC – Index Juárez), las capacidades de los trabajadores juarenses fueron pilares más importantes de la consolidación de la industria en esta urbe, mismos que la siguen impulsando.Esto ha generado que los corporativos frecuentemente se lleven ingenieros y administrativos juarenses a sus centros de operaciones o plantas en otros lugares del mundo, como países europeos y asiáticos.María Inés Barrios comentó que esto se debe principalmente a que la población juarense ha encontrado un alto grado de especialización en la industria debido a que las universidades se han enfocado en hacer programas adaptados a las necesidades industriales, además, de que muchos obtienen experiencia en proceso manufactureros durante su desempeño profesional.La migración calificada ha sido una tendencia en los últimos años, mencionó la especialista en Migración, debido a que los profesionistas juarenses están buscando mejores remuneraciones laborales y un área de trabajo especializada.“La concentración de la demanda de la industria local es mano de obra no calificada para trabajos muy manuales que no requieren mayor preparación, pero las industrias de regiones como el Bajío demandan más personal calificado”, dijo.De esta manera, los flujos migratorios han surgido también en los últimos años desde Ciudad Juárez a otras entidades de la República y todo el mundo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.