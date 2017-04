Migración y talento

Ciudad Juárez pierde continuamente talento por causa de la migración, pero ahora se están dando las condiciones para revertir esta tendencia, y las debemos aprovechar.Una de las causas por las que la ciudad no se ha desarrollado económicamente y socialmente, tiene su origen en la perdida sistemática de juarenses con capacidad de liderazgo.Personas con educación y talento se han ido, dejando vacíos que la ciudad necesita llenar para así poder tomar un liderazgo regional en manufactura, negocios, economía y desarrollo social.Una urbe que no cuenta con una cantidad relevante de población con alta profesionalización, especialización, inversionistas, liderazgo y convicción de permanecer en ella, es una ciudad que no tiene las bases para un crecimiento propio y sostenido, dejando su destino a los vaivenes externos.Lo preocupante es que especialmente en Ciudad Juárez se presentan varios fenómenos que facilitan la emigración de juarenses valiosos hacia otros países, como lo son:-Jóvenes profesionistas que estudian en universidades de El Paso, como UTEP, obtienen con relativa facilidad permisos para laborar en Estados Unidos después de graduarse. Su estadía allá permite a empresas y “head hunters” identificarlos y valorar sus capacidades técnicas y educativas. Posteriormente esas características se convierten en ofertas de trabajo y visas permanentes para vivir en ese país. Así, México y especialmente esta ciudad, pierde valiosos juarenses en los que ya invirtió en educación. Al irse, dejan de ser un activo para al país y en ocasiones llegan a ser competidores.-Las maquiladoras también son una oportunidad para que juarenses exitosos y valiosos dejen la ciudad y el país ya que los corporativos los atraen a sus matrices en el extranjero otorgándoles ventajas que México no les puede ofrecer. Existe una base de ingenieros y gerentes altamente capacitados, que tienen los conocimientos y entrenamiento necesarios para liderar la creación de empresas nacionales y proveeduría con altos niveles de competitividad, pero terminan viajando a otro país.-Muchos de los inversionistas y empresarios dejan esta frontera llevándose a sus familias y capitales que bien pudieran ser la base de la inversión para crear una industria propia. Ciudad Juarez a diferencia de Chihuahua cuenta con un número mucho menor de empresarios viviendo en ella, y esto se refleja en las condiciones de inversión y nivel de vida donde Chihuahua supera a Juárez.La cercanía de El Paso y Juárez permite vivir en una ciudad de primer mundo en Estados Unidos y trasladarse diariamente a trabajar en esta urbe manufacturera mexicana, algo que es imposible en Chihuahua por la distancia hacia la frontera.Ahora que se visualiza un endurecimiento en la política migratoria de Estados Unidos con la entrada del Presidente Donald Trump, que hará más difícil la entrada de nuevos solicitantes y nuevas condiciones adversas a quienes están viviendo en el país del norte, es tiempo de pensar en recuperar mexicanos con talento que se integren al liderazgo del paísPara muchos mexicanos emigrar del país es sinónimo de éxito y progreso, una idea que es resultado de una educación cultural que hemos recibidos desde niños y de la información que proviene del entorno mediático. Una deportación o una negación representa frustración y sentido de fracaso. También se puede ver como una estigmatización, tratando a todos como delincuentes y ciudadanos de segundo nivel.Un mexicano deportado en las condiciones actuales puede considerarse a sí mismo como una persona que no logró sus metas y que ha fracasado en su plan de vida, lo que hará difícil su reinserción al país. El deportado seguramente cargará con un estigma negativo.Es por eso que el país debe buscar superar estas creencias y reconocer como mexicanos valiosos a las personas deportadas. Es necesario comunicarles que los necesitamos para el desarrollo del país y que lo que buscaban fuera de México es posible logarlo aquí y tener éxito. Además hay que asegurarles que no los trataremos como delincuentes sólo por el comportamiento de unos cuantos.Incluso hay que ir más lejos, aplicando técnicas de persuasión y hospitalidad para atraer mexicanos valiosos y talentosos, ahora que están enfrentando un ambiente más hostil en Estados Unidos, ya sean indocumentados o no.Es cierto que México adolece de muchas cosas a las que ellos están acostumbrados. Sin embargo tiene las condiciones para que logren altos niveles de vida similares a los muchos países avanzados, combinados con una cultura que les es familiar y de valores.En el futuro los países con mayor posibilidad de crecimiento serán los que tengan una mayor población en edad productiva, talentosa y educada. La población será el activo más valioso y para México. Ya es tiempo de revertir la tendencia de perder población y ahora atraer nueva con talento, educación e inversión adquirida fuera del país, aplicando el dicho popular que dice “El que es buen gallo en cualquier gallinero canta”.

