Los muros de la industria local

El financiamiento, la falta de cultura empresarial, y la ausencia de una estrategia integral de desarrollo industrial por parte del gobierno son los más grandes muros que los empresarios locales ven como limitantes para proveer una mayor cantidad de insumos a la maquiladora, para aprovechar el mercado interno o incluso para dedicarse a la exportación directa.Esos muros resultan más duros que el que las trabas económicas que Donald Trump intenta imponer, y en su mayoría, los cambios dependen del gobierno, señalaron industriales entrevistados.FinanciamientoThor Salayandía, director de TDJ Machining, una empresa enfocada en la exportación de componentes para varios gigantes del sector eléctrico en Estados Unidos, indicó que uno de los pilares más débiles para el empresario juarense industrial es el del financiamiento.Dijo que las empresas batallan mucho para capital de trabajo y mucho más para poder crecer, expandirse o profesionalizar sus servicios.Indicó que los préstamos que ofrece el gobierno están altamente burocratizados, y que resultan casi tan caros y complejos como los de la banca comercial.En muchas de las ocasiones, agregó, los financiamientos de instituciones de gobierno remiten a los bancos y actúan solamente como garantes de pago, aunque los bancos no los reconocen como tal.Añadió que resulta mucho más fácil conseguir los créditos directamente con los bancos, aunque en ese caso lo mínimo que llegan a pedir es una garantía con valor de uno a uno.“Uno hipoteca su propiedad, pero tu casa no tiene el valor que necesitas para soportar un contrato grande de producción, así que eso te limita mucho en cuanto al tamaño de los proyectos que puedes captar”, señaló Salayandía.Jesús Martín Márquez Venzor es director de PIMA, una empresa enfocada en la manufactura de máquinas para el sector maquilador y presidente del recién conformado Clúster de Manufacturas Avanzadas. Coincidió en que uno de los grandes problemas que enfrentan los industriales locales es el financiamiento.Dijo que algunas empresas maquiladoras piden proyectos de hasta un millón de dólares –que llegan a ser hasta varias líneas de producción automatizadas–, que son muy difíciles de financiar con recursos propios.Estos proyectos, insistió, se tardan hasta 6 meses en ser pagados, así que implican muy altos costos de financiamiento.Los fondos de gobierno, explicó, son muy complicados. “Sólo las grandes empresas que pueden tener personal de planta buscando estos fondos son los que logran bajarlos, pero una empresa chica como nosotros no puede darse ese lujo. Lo que se necesita es que el gobierno se adapte a las necesidades de los empresarios y de la economía”, añadió.Cultura empresarialJuárez y su maquiladora son un mercado de nivel global. Por ello las empresas que quieran venderles productos tienen que estar a esa altura, señaló Márquez Venzor.Desafortunadamente, señaló falta mucha cultura empresarial entre las pequeñas y medianas empresas para poder llegar a ese nivel, y en parte es lo que ha frenado el crecimiento de la proveeduría.Dijo que la gran mayoría de las empresas pequeñas enfocadas en la industria carecen de estructuras básicas que les permitan cumplir con los requerimientos de la industria.Agregó que generalmente estas empresas dependen del dueño o de otra persona más para funcionar y cuando uno falta se desmoronan.Explicó que al estructurar bien la empresa, la maquiladora como cliente no tendría que preocuparse por cuestiones como la enfermedad del propietario o un secuestro o cualquier otro factor de inestabilidad de la compañía.EstrategiaHéctor Núñez Polanco, presidente de Desarrollo Económico Paso del Norte, señaló que la economía necesita una política industrial bien definida, con una estrategia que debe ir desde el nacimiento de empresas nuevas hasta el desarrollo de las que ya están trabajando.Este plan, agregó, incluye la participación del gobierno, las universidades y la iniciativa privada, pero no se ha logrado consolidar.Añadió que a grandes rasgos, la estrategia debe incluir inteligencia de negocios para detectar oportunidades en el mercado nacional, maquilador y en el extranjero. Otro factor, agregó, es incentivar a las maquiladoras que compren insumos nacionales, fomentar una cultura empresarial para combatir la imagen de corrupción que existe.Otro factor clave, dijo Núñez Polanco, es que desde el gobierno se procuren instrumentos de financiamiento adecuados a la realidad actual, preferentemente locales para que así la riqueza se quede aquí mismo, así como la promoción de certificaciones.Un factor clave, añadió Núñez Polanco, sería que el gobierno pusiera un esquema de garantías que aseguren a la industria maquiladora que sus pedidos van a ser cumplidos sin fallas.

