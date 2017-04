Reconocen desarrollo social desde industria

A lo largo de 33 años, Leticia Gutiérrez, directora de Dextro, la firma especializada en desarrollo de talento para la industria, ha ofrecido capacitación del más alto nivel a la maquiladora.De la mano de su actividad, la ingeniera industrial egresada del ITCJ y maestra en Liderazgo por la Universidad BYU de Utah, se ha enfocado en realizar actividades de desarrollo social en la ciudad, lo que le concedió el reconocimiento Kirá como Mujer Distinguida.Para la empresaria, la industria misma ha estado cambiando su política que cada vez está más enfocada en desarrollar y apoyar al personal, pues es la mejor forma de lograr la productividad que necesitan.En sesión solemne de cabildo, la empresaria recibió de manos del alcalde Armando Cabada Alvídrez uno de los distintivos más importantes que otorga el Ayuntamiento de Juárez a las mujeres.María Elena Ramos recibió la presea Kirá, mientras que Leticia Gutiérrez obtuvo el reconocimiento como Mujer Distinguida.La empresaria fue postulada por otra mujer de negocios de connotada actividad de desarrollo social en Juárez, Cecilia Ochoa Levine.“Para mí es un orgullo, nací aquí en Juárez y ya hice mi vida, ya no necesito trabajar para vivir, pero llega un momento en tu vida en el que dices, bueno qué hice, y por eso hace 10 años me puse una meta, una cuota: voy a hacer 5 actividades sociales en mi comunidad, nunca cumplí cinco, siempre fueron muchas más”, indicó.La empresaria participa entre otras actividades como consejera de Conredes, un organismo que empata los programas de las instituciones educativas con las necesidades de las empresas. También participa en la Fundación del Empresariado Chihuahuense, y formó parte de dos movimientos ciudadanos: Juárez Creativa y Juárez Competitiva donde lideró proyectos relacionados a la familia y a la robótica.Aunque es directora de Asuntos Públicos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (mormona) participó en la organización de la visita del Papa. Esas son sólo algunas de una larga lista de actividades sociales.“Yo siempre he recibido mucho de otros, de personas que no conocía incluso que me apoyaron, pues mi padre murió cuando tenía 2 años y madre tenía solamente tercero de primaria”, agregó.Gutiérrez Torres afirma que a pesar de que la maquiladora tiene muchos detractores, su principal aportación ha sido traer desarrollo.“Cuando era niña, Juárez era el segundo producto más importante en el mundo de algodón de calidad, sólo nos ganaba el algodón de las orillas del Nilo. Esta zona eran campos algodoneros, pero eran latifundios de muy poquitos ricos, que explotaban a los agricultores y les pagaban casi nada por su producto. Cuando llegó la maquiladora vendieron sus tierras y por eso se acabó la agricultura, para dar paso a las fábricas”, indicó.La empresaria que trabaja de la mano de la industria capacitando al personal afirma que la maquiladora está cada vez más interesada en desarrollar el talento.“Quienes opinan mal de la maquiladora nunca han estado en ella… Muchas cosas han llegado a Juárez por la maquiladora, las guarderías llegaron por la maquiladora, y eso para las fechas daba un desarrollo tremendo a tus hijos… En BRP por citar un ejemplo, les dan muchas cosas a los trabajadores, tienen desde lavadoras, herramientas para trabajar en la casa de los empleados, consultorio para toda la familia, eso ¿dónde? La mayoría tienen apoyos para la educación fuera de lo que haces en tu trabajo para que te superes, sólo quien no quiere no progresa”, señaló la empresaria.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.