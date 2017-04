Reforma no cuaja y la industria se electrocuta

Los aumentos de hasta el 92 por ciento anual en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han sometido a la industria manufacturera en el último año.Sin la posibilidad de comprarles energía a otros competidores ni de importar el recurso, los corporativos han asumido los altos precios que el monopolio le ha impuesto al sector de la Transformación.Líderes del sector manufacturero señalaron que el freno al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la alta burocracia para registrar a los usuarios calificados y el poder monopólico que conserva la CFE, no ha permitido que se haga realidad la diversificación del mercado propuesta en la Reforma Energética.En tanto, sólo una empresa ha tenido la posibilidad de integrarse al MEM y vender bajo el nuevo modelo, mismo que ya cumplió un año pero no ha arrancado en su totalidad.Tarifas ahorcanEn el último año, la tarifa HT-L de la CFE subió hasta el 92 por ciento y la HM (o de mediana tensión) ha presentado alzas del 73 por ciento.La presidenta Asociación de Maquiladoras A.C. (AMAC-Index Juárez), María Teresa Delgado Zárate, dijo que estos aumentos han impactado fuerte al sector industrial, debido a que la electricidad representa entre el 40 y 70 por ciento de los costos de producción, dependiendo del giro.Esto, señaló, ha obligado a la organización a buscar alternativas (energías verdes y otros suministradores) que puedan abastecer a los establecimientos manufactureros de Ciudad Juárez, sin embargo, aún no se ha permitido comenzar con la oferta de otros competidores.El director del Comité de Sustentabilidad Index Nacional, Gerardo Vázquez Falcón, señaló que las alzas de las tarifas HM (o de mediana tensión) y HT-L no es lo único que les afecta actualmente, debido a que calidad del servicio de la CFE es un dolor de cabeza para el sector manufacturero.No arrancaA más de un año del “inicio” del Mercado Eléctrico Mayorista, programado para enero del 2016, las empresas industriales no han visto ninguno de los beneficios que prometían este modelo y la Reforma Energética de la actual administración Federal.En trece meses sólo la empresa española Iberdrola, es la que ha logrado concretar contratos de venta de energía a empresas privadas, el resto sigue detenido con la burocracia institucional.Vázquez Falcón dijo que “el problema actual con el MEM es que nos aceleren el proceso de su inicio, porque en catorce meses al sector maquilador nos ha subido (la tarifa industrial de la CFE) y no hemos podido comprar más barato porque aún no es un mercado sólido”, aseguró.El director del Comité de Sustentabilidad Index Nacional comentó que actualmente hay 17 empresas registradas para vender electricidad, pero afirmó que la situación grave se encuentra en la cantidad de compradores registrados como usuarios calificados hasta el momento.“Sólo hay once usuarios cuando debería de haber 15 mil empresas –todas aquellas que consumen un mega watt o más de energía–. Hemos tratado de desregular con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) este registro de usuarios calificado, pero el problema es que lo han hecho tan largo que te rechazan porque tuviste un error pequeño en el documento”, explicó.Vázquez Falcón comentó que la principal razón por la que se detiene el mercado –operado por la el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)– se debe a que “hay demasiada burocracia y se sigue favoreciendo que CFE se siga manteniendo como monopolio aún y con una supuesta reforma”.Aunado a esto, Delgado Zárate aseguró que la falta de infraestructura no ha permitido que la importación de electricidad proveniente de los Estados Unidos se haga realidad.El comisionado del órgano federal, Luis Guillermo Pineda Bernal, aseguró en diciembre pasado que los enlaces de interconexión entre El Paso y Juárez (Anapra-El Diablo, y Rivereño-Azcarate) para importar energía, no cambiarán su estatus de uso único por ‘emergencia o confiabilidad’ hasta que se generen las condiciones solicitadas de demanda e infraestructura.Dichas limitantes han continuado a pesar de que la AMAC-Index Juárez y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) han manifestado a los funcionarios federales la necesidad de importar energía eléctrica para la reducción de costos.El presidente de Desarrollo Económico del Norte Asociación Civil (DENAC), Héctor Núñez Polanco, ha señalado en varias ocasiones que la falta de oferta resta competitividad al sector manufacturero debido a que orilla a la industria a subir sus precios para no perder utilidades.Sin embargo, mencionó que hay empresas que no pueden reflejar los incrementos en sus productos por la competencia que tienen en el mercado y absorben el gasto en el servicio.Gobierno debe abrir el mercadoEl director del Comité de Sustentabilidad Index Nacional aseguró que el sector manufacturero está buscando que se apresure la diversificación del mercado para poder gozar de estos beneficios y evitar el servicio encarecido.Señaló que la Reforma Energética debe de cumplir con su intención de quitar un monopolio costoso, quitar precios caros y mejorar los servicios: “queremos que haya mejor competencia y que haya otras inversiones que puedan ser generadores y que nos ofrezcan mejores productos para nosotros tener competencia con energías más económicas; lamentablemente todavía no existe hasta que no se conforme el MEM”.Gerardo Vázquez Falcón aseguró que los competidores de la CFE llegaron al mercado a ofrecer precios atractivos, que oscilan entre un 5 y 8 por ciento menos que lo que ofrece la empresa descentralizada.“La llegada de nuevos suministradores y generadores de electricidad al mercado de energía eléctrica en México, implicaría un descenso en los precios y un replanteamiento del tipo de contratos que se establecen con la industria maquiladora”, dijo.Además, las tarifas son fijas todo el año durante 24 horas y no varían dependiendo de la temporada o la hora, tal como opera actualmente con el monopolio eléctrico.El director del Comité de Sustentabilidad Index nacional señaló que la Reforma Energética y el MEM deben traer consigo el ahorro del dinero que el Gobierno Federal subsidia a la CFE.“Eso deben dárselo a los nuevos suministradores calificados, por eso estamos haciendo la gestión con la Cámara de Diputados para que se genere el ahorro de los subsidios y se le dé a la industria directamente par que lo aplique en el suministrador seleccionado”, explicó.