Pone Continental sistema nervioso de los autos

En poco más de 22 años, la empresa alemana Continental ha encontrado en Ciudad Juárez un lugar propicio para elevar su competencia en el mercado automotriz.En sus dos plantas, la firma germana ha establecido operaciones estratégicas debido a la calidad con la que aquí elaboran el sistema nervioso (sensores y actuadores) y el “corazón” (módulos de la gasolina) para las marcas de automóviles más importantes del mercado.Gracias a la mano de obra y la calidad de los profesionistas formados aquí, la cartera de clientes se ha consolidado.Las plantas Juárez I y Juárez II no sólo se han ganado el reconocimiento interno de Continental, sino que han logrado formar una cartera de más de 200 clientes alrededor del mundo, y la firma tiene plan de crecimiento de sus operaciones a mediano plazo en la localidad.Competidor líderLa firma alemana, fundada en 1871, es una de las principales competidoras en la innovación y manufactura automotriz del sector industrial internacional: de fabricar neumáticos de alta calidad pasó a diversificar sus operaciones en la década de los sesenta para convertirse en uno de los o líderes.Actualmente cuenta con cinco divisiones enfocadas a distintas partes del vehículo: Powertrain, Interior, Neumáticos Turismo, Neumáticos Vehículos Industriales y ContiTech.Esta expansión ha conseguido que dos de cada tres vehículos en el mundo contengan una parte fabricada por Continental; marcas como General Motors (GM), Honda, Ford, Fiat Chrysler Automobile (FCA), Peugeot, Nissan, Caterpillar, entre otras, tiene componentes de la empresa germana.Planta Juárez ILas operaciones en las instalaciones de la Planta Juárez I (de la División Powertrain) son esenciales para la seguridad del vehículo, el rendimiento y el control de emisiones: ahí se manufactura el sistema nervioso y parte del sistema respiratorio del automóvil.La mayoría de los sensores y actuadores del catálogo de Continental son hechos por manos juarenses desde su fundación en 1994, por lo cual se ha convertido en el centro de producción de partes electrónicas y mecánicas que provee a las principales firmas de la industria automotriz.En sus 26 mil metros cuadrados, trabajan 2 mil empleados que, entre administrativos y operativos, han logrado que las 54 líneas de producción actuales generen has un 25 por ciento más del margen de ganancia de operación.En su área de producción converge la automatización de los procesos con el valor agregado de la mano de obra juarense, en la cual se ha confiado por más de 50 años de historia de la maquiladora.Mayra Sahagún, responsable del área de comunicación capacitación y desarrollo organizacional, dijo que “para manufacturar todo este portafolio de productos necesitas diseños de líneas muy agiles y necesitas mucha tecnología, por eso manejamos 18 grupos diferentes tecnologías para las necesidades de cada sensor”.Esto se puede observar en procesos máquinas que realizan el embobinado, otras que moldean los plásticos, otras recubren de aislante los circuitos: son algunos de los procedimientos que se hacen desde cero y que definen los productos de la compañía.Partiendo de una amplia participación en la cadena de producción es como Continental trabaja en los sensores –de puertas, de vibraciones del motor, oxigeno, presión, entre otros–, así como, los actuadores y válvulas controladores emisiones del vehículo.Las operaciones se han especializado a tal grado en la Planta Juárez I que este año inauguró una ampliación de 10 mil metros cuadrados –para un total de 26 mil metros cuadrados. Ahora el almacén permite un área mayor para albergar los insumos que antes se tenían que transportar desde Santa Teresa. El área de producción permitirá una ampliación y la administrativa se ordenó para poder optimizar las operaciones.El “corazón” del autoDesde el año 2007, la Planta Juárez II (perteneciente a la sección de Fuel & Exhaust Management (FEM) de la División Powertrain) se ha dedicado a desarrollar la parte del automóvil que funciona como el “corazón” de un ser vivo: el módulo de bombeo de la gasolina al motor.El trabajo de los mil 200 trabajadores han ubicado a la empresa como una de las principales distribuidoras de esta autoparte, al grado de exportarla a cerca de 55 países diferentes.Las 40 líneas de producción existentes logran manufacturar un promedio de 100 mil módulos de gasolina a la semana, así como, las bombas de combustible para las unidades que requieren servicio.Luis Arreola, supervisor general de Organización y Desarrollo, explicó que “el módulo de combustible integra la bomba de la gasolina (es la parte central), los filtros, los arneses, y la estructura para poder insertarlo en el tanque de gasolina, y de esta manera pueda fluir y suministrar el combustible al motor: es el corazón del vehículo, porque si no bombea gasolina no funciona”.Con dicho trabajo y la importancia de su trabajo es como pretenden convertirse en el principal suministrador de módulos de combustible en Ciudad Juárez.Más ContinentalLas dos plantas de Continental en Ciudad Juárez han anunciado sus planes de expansión en el mediano plazo, debido a la importancia que ha implicado la exigencia del mercado y la confianza de sus clientes.La Juárez I tiene proyectada la creación de 23 líneas de producción, de las cuales se pensado que permitirán la creación de 300 nuevas plazas en el sector operativo y administrativo.Por otra parte, la Planta Juárez II anunció que tiene planes de crecer su área de producción tres líneas más para generar alrededor de 100 a 150 personas en un mediano plazo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.