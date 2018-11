Deshabitadas, mitad de casas del Centro

Ciudad Juárez— No muy lejos del Centro de la ciudad, a unas cuadras de la 16 de Septiembre o de la avenida Juárez, el panorama de casas antiguas pierde el encanto de una época al observarse gran cantidad de construcciones abandonadas, unas en ruinas.“Aquí era una chulada, había centros nocturnos y estaba fincado, y el nivel de delincuencia no llegaba a ser peligroso”, comentó Eulogio Juárez, juarense quien vive en la colonia Bellavista, al referirse al Centro de la ciudad.Expuso que en su colonia hay muchas casas solas, lo que provoca mala imagen e inseguridad en las calles.En el primer cuadro de la ciudad, entre el polígono de las calles Bernardo Norzagaray hasta Joaquín Terrazas e Insurgentes, así como de Lerdo a Emilia Calvillo y de la calle Oro a la Otumba, se encuentran mil 15 casas abandonadas, de acuerdo con el Plan Maestro de Desarrollo Urbano del Centro Histórico.El deterioro de la zona, provocó ya que el año pasado bajara el costo de metro cuadrado de viviendas ubicadas en la colonia Chaveña, y en la aprobación de tablas de este año, se acordó seguir realizando ese estudio en la zona, afirmó la regidora coordinadora de la comisión de Hacienda, Rosario Valadez Arana.El Municipio ha presentado seis proyectos turísticos para Juárez al Congreso de la Unión, uno de ellos para rescate de la zona Centro, que entre otros aspectos implica recuperación de vivienda abandonada, aseguró el alcalde Armando Cabada.El detrimento del sector es tal, que el valor catastral de una vivienda en la colonia Chaveña era de 600 pesos el metro cuadrado, y desde este año hubo un decremento para quedar en 400 pesos.El valor catastral de una propiedad se baja debido al demerito que tiene, “me refiero a la edad de la construcción y la condición en que se encuentre; todas las casas con el paso del tiempo se van deteriorando”, mencionó el director de Catastro, Omar Alejandro Martínez Martínez.Aseguró que al bajar el valor catastral, el propietario de la vivienda paga menos impuesto Predial, y no necesariamente baja el valor comercial del inmueble, dependiendo de las condiciones en que se encuentra.Agregó que cuando las casas están en tapias, el valor comercial de la propiedad sí disminuye, y si el propietario lo solicita se le puede hacer también un demerito del valor catastral, presentando el avalúo comercial.Las colonias que conforman el primer cuadro de la ciudad, que están incluidas en el Plan Maestro del Centro Histórico son: Barrio Alto, Bellavista, Chaveña, Centro, Chamizal, Cuauhtémoc, El Barreal, Monumento, Partido Romero.En esa zona residen 4 mil 144 habitantes, de acuerdo con datos del 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Hay un total de 2 mil 442 viviendas, de las cuales mil 427, es decir el 58.44 por ciento están habitadas, con un promedio de 2.6 residentes por vivienda, indica el Plan Maestro del Centro Histórico.Las propiedades cuentan con todos los servicios básicos; luz eléctrica, agua potable y drenaje. Los vecinos aseguran que todas esas circunstancias son propicias para que se cometan delitos, y para que los delincuentes se escondan.“Esa casa está quemada, es que la gente malvada se mete aquí”, mencionó José Hernández, habitante de la calle Azucenas.“En las calles Gardenias y Azucenas hay un resto de casas abandonadas, uno quisiera agarrar un lote de esos, pero sale más caro quitar todo lo que tienen acumulado”, aseguró.La Secretaría de Seguridad Pública, a través de su vocero, Arturo Sandoval, aseguró que pese a que en el Centro hay casas solas, la corporación no tiene reportes de que las fincas sean utilizadas para cometer delitos.Sandoval aseguró que en cambio, en los fraccionamientos del sur de la ciudad, las viviendas abandonadas son utilizadas por los delincuentes para intoxicarse con drogas o para guardar ahí las sustancias, de acuerdo con sus registros.Expuso que incluso en Riberas del Bravo, se han detectado casos de traficantes de personas que utilizan las propiedades para esconder a migrantes que quieren llegar a Estados Unidos sin documentos.El Plan Maestro del Centro Histórico, elaborado en 2014, establece que debido a la baja densidad poblacional en la zona Centro y al alto número de viviendas abandonadas, es importante generar estrategias que eviten y resuelvan esta problemática en aspectos legales, ambientales, sociales, y económicos.Algunas de ellas son elaborar un diagnóstico para ubicar las viviendas abandonadas, así como su condición y estatus jurídico, para saber si el inmueble es susceptible a rehabilitación; revalorarlo históricamente o si es posible una expropiación de los predios.Una vez determinada la situación legal de los inmuebles, la acción más deseable sería promover la ocupación y el mantenimiento de las viviendas en dicha condición, para lo cual se puede generar una coordinación con instancias como la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y la Comisión Estatal de Vivienda, expone el documento.• De la Norzagaray a la Joaquín Terrazas• De Lerdo a Emilia Calvillo• De calle Oro a la Otumba• Total de casas2 mil 442• Mil 427 habitadas• Mil 15 abandonadas

