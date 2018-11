Enfrentan 60 familias pobreza y hacinamiento

Ciudad Juárez— Preocupados por la temporada invernal que se aproxima, habitantes de Lomas de Poleo buscan que los incluyan en el programa “Cuartos Independientes” del Gobierno Municipal, pues aseguran que hasta 10 integrantes de una familia viven en un cuarto de madera de 4x4 y no tienen recursos para construir algo mejor.Juan Gerardo Romero, representante de los colonos, indicó que son entre 50 y 60 familias de escasos recursos, las que con esperanza buscan el apoyo y lo han solicitado en tres ocasiones pero les ha sido negado, por lo que ahora, afirman que buscarán un diálogo con el alcalde Armando Cabada, para solicitar ese beneficio.“Lomas es una de las zonas más marginadas y más pobres, con mucha necesidad aquí en Ciudad Juárez”, expresó María de los Ángeles, habitante del sector, quien también explicó que pese a los intentos por calificar para obtener“un cuartito”, la respuesta ha sido que no están dentro del polígono, pero los vecinos pagan predial y servicios públicos.Rafael Chávez, vocero de la Dirección de Obras Públicas, explicó que los recursos utilizados para el desarrollo de los cuartos independientes, están etiquetados para zonas de atención prioritaria, que en su mayoría están ubicadas al norponiente de la ciudad, y estos asentamientos no se encuentran dentro de estas zonas específicas.“Ahí las zonas están perfectamente delimitadas, en la mayoría de los casos están divididas por una calle, entonces estos recursos tienen que ser aplicados exactamente dentro de estas zonas”, dijo Rafael Chávez, vocero de la Dirección de Obras Públicas.Destacó que dentro de este espacio existe Lomas de Poleo parte alta, que no entra dentro del polígono de zona de atención prioritaria, y está la parte baja donde sí se permite la aplicación de los recursos, razón por la que se observa que algunas casas sí cuentan con estos cuartos.“Entendemos que esta es una zona con muchas necesidades, sin embargo, son personas que no están descartadas del todo de un programa”, expresó Chávez, y comentó que es un tema del que actualmente se realizan gestiones para obtener recursos y puedan ser apoyadas estas familias.Romero mencionó que otra de las problemáticas que desean evitar son los incendios, debido a que con el invierno, muchas familias sufren algún tipo de incidente con los calentones porque sus cuartos son de madera.“Que se acuerden que existe Poleo”, expresaron los vecinos.De acuerdo con Chávez, en la última etapa de este programa se invirtieron 119 millones de pesos para mil 84 cuartos con baño y desde inicios de la administración se han construido más de 5 mil. (Abril Salgado / El Diario)

