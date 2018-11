Ciudad Juárez— Poco más de 17 mil niños, niñas y adolescentes repatriados de Estados Unidos con padres o jefes de hogar mexicanos no tienen acceso a servicios médicos, refieren cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo).En su “Diagnóstico sociodemográfico para la planeación nacional 2018”, Conapo indica que habitan en México 403 mil extranjeros con padres o jefes de hogar mexicanos, de los cuales el 89 por ciento (358 mil 670) son niños, niñas y adolescentes. De éstos, cuatro de cada 10 no tienen acceso a servicios médicos.En Chihuahua se acumula el 12 por ciento de los 358 mil 670 menores extranjeros referidos. Es decir, 43 mil 40. De éstos cuatro de cada 10 no tienen acceso a servicios médicos. Dicho de otra forma, 17 mil 216 niños, niñas y adolescentes provenientes de Estados Unidos se encuentran sin acceso a salud en el Estado.A lo anterior se le suma que –según el tiempo que los repatriados lleven residiendo en los Estados Unidos– su regreso significa la separación familiar. La información disponible en el diagnóstico refiere que el 91 por ciento de las detenciones de mexicanos ocurre en los estados fronterizos de Texas, Arizona y California, donde 4 de cada 10 no fueron informados por las autoridades estadounidenses sobre su derecho a establecer comunicación con su Consulado.Asimismo, se identifica otro grupo de extranjeros: aquellos que no tienen relación de parentesco mexicano. Se estima son 581 mil personas en estas condiciones de las cuales siete de cada 10 tienen 25 años y más. El 45 por ciento de éstos (261 mil 450) no cuenta con servicios médicos y reside principalmente en la Ciudad de México, Baja California y Chiapas.“La creciente magnitud de detenciones de población migrante, incluyendo la de niñas, niños y adolescentes (…) enfatiza la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países involucrados en el marco de los pactos internacionales destinados a garantizar los derechos humanos de las poblaciones en contextos de movilidad”, menciona la Conapo en su diagnóstico.

