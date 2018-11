Medidas de Trump no frenan paso de viajeros

Ciudad Juárez— Pese a que Donald Trump endureció las medidas para dar asilo político a los migrantes que omitan hacerlo por los cruces permitidos, en Ciudad Juárez continúan desplazándose por la malla fronteriza en donde son detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza.“Los extranjeros ilegales ya no obtendrán un pase gratis en nuestro país al presentar reclamos sin méritos en la búsqueda del asilo”, informó Trump en un comunicado oficial.Ayer, nuevamente se observaron siete migrantes centroamericanos, a la altura de la Plaza de la Mexicanidad, punto en donde han ocurrido las detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza.Dos menores de edad, una mujer y cuatro hombres fueron vistos justo cuando un agente platicaba con ellos.De los 195 extranjeros centroamericanos que permanecían en el puente Paso del Norte, en espera de ser atendidos por autoridades estadounidenses para solicitar el asilo político, 15 de ellos salieron ayer por la mañana de la Casa del Migrante rumbo al puente Santa fe para entrar a Estados Unidos.En el puente internacional Zaragoza se encontraban 16 personas de origen cubano quienes confirmaron que entrarán a Estados Unidos y otras 18 personas entraron al vecino país el pasado viernes.De acuerdo con información de Associated Press, el Gobierno norteamericano del presidente negará asilo político a los migrantes que entren al país sin documentos, recurriendo a una facultad extraordinaria para reforzar la frontera mientras la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos se acerca al sur del país.Con estas reglas se acelera los dictámenes en las solicitudes de asilo, en lugar de que los migrantes intenten eludir los cruces oficiales en los casi 3 mil 200 kilómetros, indicaba la agencia de noticias.La gran cantidad de migrantes en los puentes obliga a los agentes de Inmigración a que los solicitantes del asilo político regresen después para hacer su petición, informaba Associated Press.

