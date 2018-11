Piden extremar precauciones por frente frío

Ciudad Juárez.- Debido al reciente frente frío, se espera en el norte de Chihuahua viento con rachas mayores a los 50 kilómetros por hora así como lluvias con intervalos de chubascos de 5.1 a 25 milímetros en algunas zonas de la entidad, dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil.Ante lo anterior, dicha coordinación dio algunas recomendaciones. En el caso de lluvias: extremar precauciones al transitar por brechas y caminos ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.En riesgo de deslave o rodamiento de piedras, desaloje inmediatamente. Asimismo, no transite por zonas inundadas, ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica. No se acerque a postes o cables de electricidad, no restablezca la energía eléctrica hasta que esté seguro de que no hay cortos circuitos. Si tiene duda sobre el estado de su casa, solicite el apoyo de las autoridades, mientras tanto no la utilice.A la par, aléjese de casas y muros en peligro de derrumbarse. No tome líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas; siga las indicaciones de sanidad que dicten las autoridades. Evite en todo momento el estancamiento de agua, ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades.En caso de tormentas eléctricas procure no utilizar equipos eléctricos. A su vez, si se encuentra en el exterior procure buscar refugio en alguna edificación. Si está viajando quédese en el interior de su automóvil.Respecto a la presencia de vientos: ponga especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico. De igual modo, extreme precauciones ante el tránsito vehicular en carreteras; busque rutas alternas, si es necesario.En su domicilio mantenga abiertas algunas de las ventanas y evite permanecer en habitaciones frente a la dirección de donde sopla el viento. Permanezca alejado.

