Ciudad Juárez— Luego de 14 días de presencia permanente de migrantes centroamericanos en el puente internacional Paso del Norte, con la intención de solicitar asilo político en Estados Unidos, autoridades de los tres niveles de gobierno los retiraron y los trasladaron a la Casa del Migrante.El alcalde juarense Armando Cabada encabezó el operativo en el que también participaron elementos de Protección Civil municipal y estatal, del Instituto Nacional de Migración, Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Cruz Roja.Dijo que la benemérita institución hará un censo y con eso se respetará el lugar de cada uno en la lista de espera para solicitar asilo.El desalojo comenzó a las 2 de la tarde de ayer y provocó el cierre del cruce fronterizo por cerca de 40 minutos. La comitiva invitó a los 193 migrantes que se encontraban acampando en el paso peatonal del puente a trasladarse a la Casa del Migrante, ante el pronóstico del descenso de la temperatura.La comitiva invitó a los 193 migrantes que se encontraban en el puente internacional a trasladarse a la Casa del Migrante debido al pronóstico del descenso de la temperatura que se presentará durante todo el fin de semana en la ciudad.Los extranjeros de Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil, Venezuela y Cuba, además de 34 mexicanos de los estados de Guerrero, Michoacán y Veracruz recogieron sus pertenencias y abordaron un autobús del DIF municipal y varias camionetas del Instituto Nacional de Migración para su traslado.“Protección Civil determinó que estas personas no pueden continuar en el puente para no poner en riesgo sus vidas debido al pronóstico de temperaturas cercanas a los cero grados en la región en los siguientes días”, explicó Cabada Alvídrez.Agregó que la Casa del Migrante se habilitó para recibir y atender a mil 500 personas; además, se preparó el gimnasio municipal Allende, en la colonia Emiliano Zapata, con una capacidad de 600 personas por si pudiera necesitarse.Dijo que, a partir de hoy, en el puente internacional permanecerá un equipo de la Cruz Roja que se encargará de dirigir a los migrantes recién llegados a la Casa del Migrante para su atención. En el lugar se les ofrece espacio para dormir, además de alimentos y artículos de higiene personal.Elementos de la Cruz Roja también se encargarán del censo de los migrantes para que los lugares de llegada sean respetados. Cuando la autoridad migratoria estadounidense les requiera, serán trasladados en unidades de Migración o del DIF municipal hasta el puente internacional, informó Cabada Alvídrez.Durante el operativo, un grupo de seis personas de origen cubano se negó a ser trasladado por miedo a perder sus lugares en la fila, pero al final aceptaron acudir junto con el grueso de los migrantes al albergue habilitado.En el operativo no se registraron incidentes y transcurrió en orden.Afuera del puente los migrantes que abordaban las unidades de traslado fueron recibidos por algunos usuarios que esperaban se abriera el paso fronterizo con consignas de “fuera, fuera”.Personal del Fideicomiso de Puentes Fronterizos se encargaron de los trabajos de limpieza del puente que duraron toda la tarde de ayer.El puente internacional fue abierto al tráfico vehicular y peatonal cerca de las 3 de la tarde de ayer, después de finalizar el operativo de traslado.

