Suman 10 perros y un gato rescatados por el Municipio

Ciudad Juárez— Un gato fracturado y diez perros maltratados se encuentran en las instalaciones del Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMMI), luego de que fueron rescatados por denuncias que se recibieron en la Dirección de Ecología, afirmó la titular de la dependencia, Margarita Edith Peña Pérez.Una vez que el Cabildo apruebe el manual operativo del RAMMI, se abrirá al público, se seguirán hospedando animales rescatados y los que sean factibles para donar podrán ser otorgados en adopción, si no, serán sacrificados.Agregó que el manual se podrá aprobar en la segunda sesión de Cabildo de este mes, es decir el 15 de noviembre.“El manual habla sobre cuáles animales y qué casos se van a atender, estamos hablando de denuncia, porque ahorita los integrantes del comité nos decían si vamos a andar recogiendo animales de la calle, y no, eso es competencia del antirrábico”, mencionó.Explicó que el RAMMI trabajará tres puntos: denuncias de maltrato animal, en caso que se compruebe se multará y se denunciará al o los responsables ante la Fiscalía General del Estado.El segundo punto es la esterilización, todos los animales que salgan adoptados de ahí estarán esterilizados, además se realizarán campañas masivas, en las que colaborará la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y colegios de veterinarios.El tercer punto es impartir pláticas de bienestar animal en primarias; en estas charlas se les informa a los niños los cuidados que debe tener una mascota y lo que se considera maltrato, agregó Peña.Agregó que el gato y los perros que tienen en el RAMMI están en tratamiento médico y recuperación, porque estaban desnutridos y golpeados.Aseguró que en estos casos se aplicaron multas de 20 a 50 UMA a quienes los maltrataron, cuyos montos varían según la gravedad del caso, y equivalen de mil 612 a 4 mil 30 pesos.“Se les está dando una atención etológica o psicológica (a los animales) para determinar, como dicen las normas oficiales, si esos animalitos son factibles para que se adopten, o en caso que sean muy agresivos se proceda a la eutanasia”, manifestó la funcionaria.Peña explicó que en la aprobación del manual operativo, el Cabildo acordará los requisitos que se solicitarán para dar en adopción a una mascota y si se cobrará o no en las campañas de esterilización.

