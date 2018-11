Taller, pits y pista: del sacrificio al éxito

Ciudad Juárez.- Un equipo de 18 estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) saboreó el triunfo por primera vez tras diez años de sacrificios y trabajo constante.Indios Racing es un grupo de alumnos de distintas carreras del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la UACJ que diseñan y fabrican prototipos todo terreno desde 2008.Pese a las adversidades que se les han presentado en el camino y pese a que el equipo ha sufrido la salida de varios de sus integrantes incluido su fundador, el profesor Jesús Silva quien desde la ciudad de Cuauhtémoc los sigue asesorando, la motivación y las ganas de sobresalir nunca los ha vencido.Joe Muñóz, estudiante de Ingeniería en Sistemas Automotrices y capitán del equipo menciona que es un trabajo difícil pues no es la única actividad que llevan a cabo y dividir el tiempo les ha sido complicado.“Todos estudiamos, trabajamos, tenemos novia, familia y problemas, pero siempre buscamos la manera de sacar adelante el proyecto”, comenta.“Sábados y domingos nos reúnimos todos, y entre semana los que podemos avanzamos con pendintes”, dice César Quiñones, otro integrante de Indios Racing y piloto del vehículo.La labor de estos estudiantes no es únicamente construir un prototipo, sino que además deben incursionar en otras ramas ajenas a su carrera, pues debido a lo costoso del material que utilizan, varios de ellos se dedican a buscar patrocinadores, sumando una actividad más a su agenda.“Antes era muy difícil porque practicamente no teníamos nada, ahora ya hasta sabemos cómo hablar y qué decir para venderles nuestro producto y que nos patrocinen”, indica Muñóz.Es así y con las actividades de venta de comida que llevan a cabo, como pueden costear el material y los viáticos cuando acuden a competencias.Rodeados de tensión y algunas veces con carencias, pero con objetivos y estrategias marcadas, estos alumnos con un ‘plus’, como ellos mismos se describen, pusieron el nombre de Juárez en alto tras obtener el segundo lugar overall el pasado mes de octubre en Toluca.Además el primer lugar en Presentaciones de Diseño, el primer lugar en Aceleración, el segundo lugar en Presentaciones de ventas, el segundo lugar prueba de Colina, el segundo lugar en Endurance Race y el premio al compañerismo.Gracias a los resultados obtenidos en Toluca y motivados por seguir mejorando, el próximo año el equipo participará en dos competencias de las cuales esperan salir triunfadores.“Vamos a hacer modificaciones en el prototipo para que sea más rápido y ganar, sinceramente somos los mejores”, comentó Joe Muñóz.---

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.