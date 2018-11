Denuncian presunta negligencia en el HG

Integrantes de la Asamblea Popular Regional Paso del Norte convocaron, a través de sus redes sociales, a un acto de protesta y denuncia pública contra el Hospital General por la supuesta negligencia médica cometida contra Juanita Tapia, residente de la colonia Tarahumara.“La compañera fallecida Juanita Tapia es indígena y vivía en la colonia Tarahumara. Recientemente fue atendida en el Hospital General y por negligencia de un mal diagnóstico no fue atendida con urgencia, lo que provoco su muerte”, expresaron integrantes de la organización civil.Ayer el subdirector Médico Zona Norte, Víctor Manuel Talamantes Vázquez, descartó una negligencia médica y dijo que la paciente murió por causas naturales.“Tengo datos generales. El problema aquí, hasta donde tengo conocimiento porque no me he metido a leer mucho el caso hasta ahora que se menciona, es que la paciente tenía mucho tiempo padeciendo un dolor abdominal difuso, dolor intenso, que llamamos en medicina abdomen agudo”, dijo Talamantes Vázquez.Agregó que la mujer supuestamente se había atendido en hospitales particulares y cuando llega al Hospital General se le realizan los estudios correspondientes y se hace un posible diagnóstico de un problema de Colelitiasis posible o cálculos en la vesícula biliar.“Pero ya cuando se le hacen los estudios correspondientes se determina que trae masas tumorales ya afectadas de tiempo, es decir, el problema de ella era un tumor en ningún caso ocurrió una negligencia médica, sino un problema que aquejaba a la paciente desde hace tiempo y que se acentúa al momento de acudir al hospital y lamentablemente murió”, aseguró.Entre las inconformidades que surgieron entre los integrantes de la Asamblea fue el hecho de que médicos forenses no practicaron la necropsia de ley, por lo que sólo cuentan con la versión del personal médico.“La Asamblea Popular Regional Paso del Norte se solidariza con su familia, protestamos por la mala atención que recibió Juanita Tapia y exigimos una declaración de las autoridades correspondientes ante su muerte. Decimos: la vida de las mujeres sí importa”, expresaron.La protesta será realizada el día de hoy en el exterior de Hospital General, ubicado en el paseo Triunfo de la República.Ayer se solicitó a Talamantes Vázquez la causa de muerte de la paciente y aunque se ofreció el envío de la información, hasta el cierre de esta edición no se entregaba el dato pendiente. (Luz del Carmen Sosa)

