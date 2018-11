Ciudad Juárez— La frecuencia e intensidad con la que las lluvias azotan en nuestra ciudad es una consecuencia del cambio climático que podría agravarse a la par de los aumentos de temperatura y su duración en las distintas temporadas del año, explicó Lourdes Romo, doctora en ciencias sociales e investigadora de estudios urbanos y medio ambiente.“Para el caso específico de Juárez, además de los incrementos de temperatura que en el último quinquenio, en los últimos tres años, se han presentado de manera diferente a los históricos, se presentan más temprano o duran más tiempo y se espera que sean cada vez más calientes”, señaló.En nuestra región desértica, mencionó que el tipo de lluvias normales son las llamadas “torrenciales”, es decir, mucha lluvia en poco tiempo, pero con el efecto del cambio climático se prevé que esto ocurra repetidamente y en mayor cantidad, lo que causará un impacto significativo en muchas áreas de la ciudad, por el déficit del sistema pluvial.“Si ligamos cambio climático, efectos del cambio climático, con los incrementos de temperatura pero también con la mayor cantidad e intensidad de las lluvias, nos va a repercutir en inundaciones, que es un grave problema que tenemos en Juárez”, expresó.Romo puntualizó que este fenómeno de cambio, no impacta de manera homogénea a toda la mancha urbana, ya que las circunstancias de relieve, e incluso sociales, son distintas, es decir, hay una vulnerabilidad diferenciada.“La vulnerabilidad ante el efecto del cambio climático está integrada por cuestiones sociales, económicas, demográficas, como puede ser tipo y calidad de vivienda, si cuenta o no con infraestructura, puede ser si la gente sabe o no que está en una zona vulnerable a riesgo de inundación, si la gente está informada o no, si hay infraestructura pluvial, la cuestión de los ingresos”, comentó.Narró que la situación actual es que somos vulnerables, y la mayor prueba de ello son las inundaciones. Destacó que en esto influye la memoria, no sólo de la población, sino también de las autoridades que con los cambios administrativos locales por trienios, no se permite dar seguimiento a las acciones.Dentro de las otras consecuencias que generará este cambio climático, enfatizó la escasez del agua por el incremento al riesgo de aridez, y actualmente hay signos evidentes de alerta como el agotamiento del acuífero en el hueco del bolsón y la sanilización en El Valle de Juárez.Parte de los retos a vencer, destacó que lo primordial es creer que el cambio climático es real y sí tiene implicaciones y afectaciones de manera inmediata, por lo que hay que concretar medidas preventivas para los incrementos de temperatura, así como gestiones integrales en el caso de las inundaciones.También anotó que parte de estos desafíos son informar de manera permanente a las personas, crear conciencia, tener una cultura de prevención, del cuidado del agua, áreas verdes y apegarse al Plan Estatal de Acción Climática (PEAC).“De una u otra manera este efecto tiene repercusiones en diferentes áreas, ámbitos y dimensiones, por supuesto en el campo, cultivos, ganadería, en las ciudades que tenemos las de calor por la falta de vegetación, en todas las áreas, lo urbano y lo rural tiene impacto”, mencionó.Entre las recomendaciones que puntualizó para la ciudadanía está el no tirar basura, llantas ni desechos en los cauces secos, porque al taparse ocasionan más inundaciones, cuidar el agua, evitar su desperdicio, optar por la vegetación nativa de la región con consumos bajos de líquido, y estar informados sobre los efectos del cambio climático.

