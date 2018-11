Ciudad Juárez— En tinieblas viven los habitantes del fraccionamiento Senderos del Sol debido a que no funcionan las lámparas de alumbrado público desde hace seis años.El fraccionamiento está ubicado en el extremo suroriente de la ciudad y de manera constante se registran asaltos debido a la falta de luz en la zona, comentó Josefina López, quien tiene viviendo 10 años en ese lugar.“Vivimos en tinieblas desde hace mucho tiempo, desde la Fundadores hasta a la entrada del fraccionamiento fallan las lámparas, no sirven, y en el parque sólo hay postes tirados, este fraccionamiento está muy abandonado”, lamentó López.“Hemos ido a Alumbrado Público y a la Presidencia, pero nadie nos hace caso. Nos urge el alumbrado, ya ve lo que está pasando aquí”, comentó.Vecinos también refirieron que ya juntaron alrededor de 200 firmas de los habitantes de ese fraccionamiento, y que junto a las peticiones y oficios que se han entregado a las distintas dependencias, también se le entregaron el 4 de abril al subsecretario de Desarrollo Social, Ramón Galindo, pero no se ha obtenido ninguna respuesta.López también dijo que les urge otra sala de espera para el Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) debido a que hay personas que desde las 2 de la madrugada llegan a quedarse para alcanzar una consulta.Esta petición también se ha llevado a distintas dependencias; además desde hace dos años los vecinos han planteado que se construya un centro comunitario para que los jóvenes tengan espacios culturales y de entretenimiento, comentó López.Por su parte Diana Martínez, quien tiene viviendo también 10 años en ese lugar, dijo que la atención médica en Cessa es hasta las 2 de la tarde, y cuando se enferman los niños no hay lugares cercanos para atenderlos.En un recorrido hecho por El Diario se observó que en el parque de ese lugar se encuentran siete postes tirados.Los árboles fueron encalados por parte de los vecinos, y ya fueron pintados algunos juegos, pero aún falta por soldar las estructuras de las sombras.López dijo que también ya se solicitó al Departamento de Parques y Jardines que se acudiera para hacer las reparaciones, pero la respuesta fue que no contaban con la herramienta para ir a soldar.En el recorrido se contabilizaron en cuatro cuadras 216 casas, de las cuales 128 están abandonadas.Paula Guardado comentó que ya se han presentado dos intentos de secuestro de mujeres jóvenes, pero gracias a la ayuda de los vecinos no se llevaron a las personas.Agregó que los jóvenes que asisten a la Escuela Secundaria Técnica 93 tienen que atravesar un lote baldío y ahí también ya ocurrieron asaltos, su hija fue víctima de uno y también un menor fue herido con arma blanca.Comentó que la hora en la que más se han registrado los eventos delictivos es a la entrada y salida de las maquiladoras y en horarios de clases.Los vecinos de Senderos del Sol pidieron que se les brinde seguridad porque se sienten abandonados por las autoridades.Expusieron que están conmocionados por su vecina que falleció hace unos días en un hecho violento y parte del problema es por la falta de alumbrado público.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.