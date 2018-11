Ciudad Juárez— El examen proctológico realizado a uno de los dos acusados de haber intentado asesinar a un grupo de agentes ministeriales el pasado primero de octubre y quien denunció que fue torturado por los policías y que le introdujeron una piedra por el recto, resultó compatible con una violación.Ayer el Ministerio Público (MP) encargado del caso le informó a un Tribunal de Control que ya se inició una carpeta de investigación por la denuncia realizada por este detenido, José Eduardo Avilés Herrera, así como el otro arrestado Jesús Eduardo Delgado Torres, apodado “El Poli”, quien también afirmó que fue objeto de una paliza y de tratos crueles y degradantes.“Me apuntaron con sus armas y me empezaron a golpear. Después de eso me trasladaron, me subieron a los vehículos, me esposaron, me trataron inhumanamente, me llevaron abajo de un puente. Cuando estábamos ahí me empezaron a golpear de una manera brutal, tanto que yo perdí el conocimiento. Pero antes ellos introdujeron a mi pantalón, en la parte trasera de mi cuerpo una piedra o un objeto y empezaron a introducirlo con fuerza; siguieron golpeándome hasta que yo perdí el conocimiento después de ahí me trasladaron al hospital porque me empezó a dar un ataque”, afirmó Avilés en una anterior audiencia.“Me llevaron abajo de un puente, caí de espaldas y abrí un poco los ojos y me dieron una patada en las costillas diciéndome que cerrara los ojos y me voltearon otra vez boca abajo y empezaron a patalearme para que me levantara pero pues se me hacía imposible porque yo tenía las manos atrás con esposas. Traigo las rodillas raspadas y algunas dolencias internas por los golpes así mismo el tobillo izquierdo también inflamado por la forma de estrujarme al descender y volver a introducirme al vehículo y no me decían quién era nada más que pinchi puerco y yo les decía que estoy mal de corazón y me respondían que eso no les importaba que si me llevaba la chingada con mayor razón nomás me iban a tirar por ahí, al cabo eso era muy normal por estos lugares”, declaró Delgado Torres.El pasado 5 de noviembre el juez de Control que escuchó la denuncia de ambos detenidos, Ramón Porras Córdova, activó el Protocolo de Estambul –que busca determinar si hubo tortura– y ayer dijo que están a la espera de los dictámenes completos en materia de medicina y psicología legal y precisó que a la fecha el Tribunal sólo se recibió los resultados del examen proctológico.Lo anterior durante la continuación de la audiencia inicial, efectuada ayer en la décima primera sala de la “Ciudad Judicial”. Esa diligencia tenía por objeto que el Tribunal determinara si vincula o no a proceso a José Eduardo y a Jesús Eduardo por el delito de homicidio en grado de tentativa presuntamente cometido en perjuicio de la comandante del grupo de Homicidios de la FGE zona Norte, Nancy Furlong De La Cruz y los agentes Josué Mandujano De La Cerda, Jazmín Arlene Solís Sauceda, José Luis Garza Guerrero y Walter Esau Camacho Acosta.Los hechos fueron el primero de octubre afuera del restaurante “Las Bañadas”, ubicado en la calle Sevilla número 5042 de la colonia San Antonio. Ambos acusados cambiaron de abogado, por lo que el juez le ordenó al agente del MP que le diera a conocer la formulación de cargos y los datos de prueba al nuevo litigante y luego decretó un receso para continuar hoy a las 10 de la mañana.