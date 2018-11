Ciudad Juárez- Líderes de transporte público atoraron el convenio anunciado por el Gobierno estatal al insistir en que antes se les otorguen placas a camiones fuera del marco de la ley.Tras salir de una reunión con los titulares de Transporte a nivel estatal y local, el líder de la Sección 2 del Frente de Trabajadores al Volante (STV), Carlos Hernández, dijo ayer que acudirían a Chihuahua a pedir un convenio diferente.“Ver si nos aceptan que nos plaqueen o nos den un permiso único por un período de aquí a fin de año, para entrar el próximo año con todos los camiones plaqueados”, refirió.La reunión a la que acudieron unos 30 concesionarios de transporte público fue encabezada por David Holguín Baca, director general de Transporte en el Estado, y Luis Lugo Ordorica, jefe del departamento en la Zona Norte.Ahí los funcionarios estatales plantearon aplicar un registro estatal de las concesiones con todo lo que incluye, desde camiones hasta choferes y en un tiempo de seis meses comenzar a sancionar camiones que no tengan placas, dijo Ordorica.Sin embargo, según Hernández, el proyecto, que para Ordorica fue considerado un “logro social”, no fue del todo llamativo, pues lo que les interesa es ponerle placas a sus autobuses, aunque no estén en las condiciones reglamentadas.“Estamos pidiendo un engomado o placas en lo que firmamos el convenio”, sostuvo. Incluso acusó al Gobierno estatal de ser los causantes del mal servicio que se presta.“Ellos lo provocan porque no nos dotan de placas a camiones modelos 2004 y 2005”, agregó.Hernández planteó que la solución que requieren para comenzar a modernizar gradualmente los camiones es que les den tarifas diferenciadas, a lo que Ordorica ha dicho que sí en medios solamente, según lo comentó.“No tienes idea de cómo hemos querido modernizarnos, pero si no nos dan la tarifa no se puede”, agregó.Ordorica afirmó que con su propuesta de registro estatal, en seis meses no habrá ninguna unidad sin placas dando el servicio en el transporte urbano y especial.“Es algo que ya se autorizó, es un tema que en dos semanas se vino implementando y proponiendo por un servidor. Se vieron todas las vías adecuadas para que esto fuera real y posible”, presumió.El líder de los transportistas indicó que en Chihuahua buscarán reunirse con funcionarios de más alto nivel.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.