Aquejan enfermedades a extranjeros

Ciudad Juárez- Hasta ocho días esperan migrantes formados en el puente internacional Paso del Norte para cruzar y solicitar asilo político en los Estados Unidos.Desde el 27 de octubre, cuando los primeros grupos de extranjeros llegaron al puente, las actividades más elementales como dormir, comer o bañarse se han convertido en toda una “faena”, refieren los migrantes que se han mantenido en el lugar.Luis Cortés, originario de Guatemala, se encuentra dentro de los primeros lugares en la fila y, junto con su pareja, ha permanecido en el puente por una semana completa.El guatemalteco comentó que permanecer en la fila y no perder su lugar ha causado algunos problemas de salud entre los migrantes y la falta de higiene personal ha derivado en casos de dolor de estomago recurrentes, además de estrés y cansancio.“Aquí estamos todo el día y toda la noche sin movernos, con una colchoneta para dormir y dos cobijas; hemos tenido dolores de estomago, en las piernas y de cabeza a cada rato y pues ni bañarnos como dios manda podemos”, relató.El punto de apoyo al migrante de la Cruz Roja instalado en el lugar, reporta alrededor de dos atenciones médicas menores diarias. Desde dolores de cabeza y estomacales hasta medicaciones por gripe han atendido paramédicos de la organización.Nena Torres, también de Guatemala y que ha estado por cinco días en el puente relató la forma en que se baña todas las mañanas.“Primero, cuando amanece y empieza a dar ‘calorcito’ bajo a los baños a la entrada del puente. Me llevo un pedazo de una blusa que cortamos aquí y nos repartimos entre los que estamos en la fila, la mojamos y la pasamos por el cuerpo. De jabón, ni hablamos. Esa es la única manera de bañarnos aquí”, dijo.Autoridades del Fideicomiso de Puentes Fronterizos aseguraron que los baños cuentan con personal de limpieza permanente, salvo durante las noches.Personal de la Cruz Roja realiza el conteo diario de los migrantes para repartir comida y agua. (Pavel Juárez)jugos y comida entre los migrantes. A las 2 de la tarde se repite el proceso y las 8 de la noche se realiza el último reporte y la última dotación de alimentos.“Después de asearnos, comemos y ya. Aquí pasamos todo el día contando los carros o a la gente que pasa y así al día siguiente y al siguiente”, dijo Sosa.“Yo tengo un dolor de espalda que no se me quita con nada desde que llegué. Aquí todos estamos agotados, con dolores diferentes, pero es más fuerte el deseo de pasar. Ya del otro lado veremos”, refirió Luis Cortés, que espera pueda ingresar a los Estados Unidos por la noche del viernes, según sus cuentas. (Pavel Juárez)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.