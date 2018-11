Sufren enfermedades leves

Ciudad Juárez— Gripa, alergias, dolores estomacales y cólicos menstruales, son algunos de los padecimientos más comunes que los paramédicos de la Cruz Roja han atendido entre los migrantes apostados en el Puente Internacional Paso del Norte, mencionó Efrén Soto, coordinador local del área de Socorro.El paramédico refirió que en casos extraordinarios se atendió a una mujer una picadura de animal desconocido, y en otro caso a un hombre guatemalteco una herida punzocortante que ya traía desde Chiapas.En el sitio –según datos de la Cruz Roja obtenidos a las 3 de la tarde de ayer– permanecían 186 migrantes de los cuales 48 son niños. Es decir, 12 más de los reportados el pasado 3 de noviembre, por lo que la creciente cifra de extranjeros establecidos en el cruce internacional ha forzado a que se tomen medidas para la repartición de apoyos.Antier, en una reunión interinstitucional, se acordó que cualquier tipo de apoyo a los migrantes apostados en espera de asilo político el Puente Internacional Paso del Norte debe ser “única y exclusivamente” a través de la Cruz Roja.La determinación se tomó luego de una junta en la que participaron el Instituto Nacional de Migración, Policía Federal, Municipio de Juárez, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Federal de Derechos Humanos, Protección Civil del Estado, Grupo Beta, Cruz Roja Mexicana y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos.En recorridos, se pudo constatar que una mujer de procedencia cubana padecía “urticaria”, salpullido en la piel ocasionado posiblemente por una reacción a la comida. La fémina tenía ronchas rojas en gran parte de su cuerpo por lo que algunas personas pensaron que incluso que pudiera ser varicela.“Lo que pasa es que me comí un chile. Yo nunca había comido chile, yo creo que eso fue lo que me hizo daño”, comentó la mujer.A la par, algunos de los paramédicos comentaron que ya se le estaba dando atención con medicamentos para atender su irritación; finalmente se descartó que se tratara de varicela.El aumento de los migrantes apostados en el Puente Internacional Paso del Norte ha causado que los extranjeros que continúan llegando deban refugiarse del sol con lo que tengan. Algunos de los migrantes han tenido que colocar las cobijas que les han sido entregadas por la Cruz Roja a manera de casas de campaña, ya que no "queda de otra".Trascendió que cerca de las 4 de la tarde de ayer, 30 migrantes tuvieron la oportunidad de pasar a los Estados Unidos para que posteriormente se determine si son o no acreedores de asilo político en el vecino país.

