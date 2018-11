Ciudad Juárez— El pasado 13 de febrero del 2017 los resultados arrojaron que tenía cáncer en un seno. Para la obrera de maquiladora, entonces de 50 años, la noticia la derrumbó ante el miedo de morir.Yolanda Urbina valoró la situación y con toda su fe en Dios, decidió someterse al tratamiento que le ofrecieron en el área de Oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde la operaron y ahora, 21 meses después se encuentra bajo supervisión médica y en espera de la noticia de que se encuentra sana.“Cuando me detectaron cáncer me deprimí mucho, tenía miedo, ahora ya no. He encontrado en mi camino a muchas personas que me han ayudado a sobrellevar esto y así como a mí me animaron yo aliento a otras personas que también enfrentan esta enfermedad”, dice Yolanda.La madre de familia fue elegida por mayoría de votos como “Reina de la Esperanza” en un concurso realizado por pacientes, enfermeras y médicos del IMSS.“Con ayuda de mi doctora Ana Luisa Medina, Norma Miranda y Mati Dueñes, encargadas del área de quimioterapia, ellas nos han dado la estimulación necesaria para enfrentar este proceso; no fue fácil cuando me dijeron que tenía cáncer, sentí que se me derrumbaba el mundo, pero con ayuda de la familia y la ayuda de Dios estoy saliendo adelante”, agrega.Yolanda recuerda el momento exacto cuando recibió el resultado de los estudios médicos.“Me detectaron cáncer el 13 de febrero del 2017. Al principio me dolía mucho el cuello y tenía una bolita en el pecho izquierdo, me fui a analizar y me hicieron los estudios… el 13 de febrero me informaron que tenía un carcinoma y me operaron en el área de oncología”, agrega.Sin un seno la mujer sufrió otra crisis depresiva, sin embargo, no se permitió darse por vencida.“Cuando me quitaron un seno, al principio sí me sentí incompleta porque se pierde una parte de su cuerpo, pero lo he sabido sobrellevar. Ahora aprecio más la vida, valoro principalmente que estoy viva”, dice la sobreviviente.Relata que una amiga la ayudó a contactar a los integrantes del Club Rotario Juárez, que la apoyaron con una prótesis, lo que le ha permitido recuperar aún más el ánimo.Yolanda ahora acude cada 21 días a que le pongan la vacuna en el Hospital General de Zona Número 35, donde siempre les da ánimo a las nuevas pacientes.“Yo estuve como ellas y siempre les digo que sí se puede vencer al cáncer, tal vez es difícil enfrentarlo en ocasiones, como cuando se pierde el cabello en la quimioterapia, pero sí se puede superar. Yo podré perder todo, menos mi fe”, afirma.“Yo le agradezco a Dios tener el servicio médico, a mí me han atendido muy bien, a veces se batalla y uno tiene que andar tocando puertas, pero de otra manera no hubiera tenido los recursos para hacerle frente a la enfermedad”, menciona.Finalmente la madre de familia exhortó a todas las mujeres a palparse los senos como una rutina diaria y acudir con los médicos en caso de que observen anormalidades.“Si detectamos con tiempo cualquier problema en los senos, con una buena alimentación y ejercicios podemos vivir plenamente”, asegura Yolanda Urbina.