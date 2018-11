Ciudad Juárez— La Oficina de Transporte Público estatal lanzó un ultimátum a concesionarios de transporte en la ciudad para que antes de 72 horas entreguen los datos de los choferes que operan sus unidades.“Contamos con un banco de datos de licencias activas únicamente, pero esto no nos sirve, queremos saber los datos de la gente que está afuera operando las unidades de transporte”, dijo el titular de la dependencia, Luis Eduardo Lugo Ordorica.Los datos deberán contener el nombre del chofer, edad, domicilio y la licencia de manejo, así como datos referentes al modelo de la unidad, año, número económico y la ruta a la que pertenece el camión que opere.En caso de que los concesionarios no entreguen la información, el plazo se extenderá 24 horas más, adelantó, “si hicieron caso omiso y no envían los datos que pedimos en ese tiempo, tomaremos medidas drásticas contra ellos”, adelantó.Las penalidades irán desde la aplicación de una multa al concesionario hasta la cancelación de su concesión, afirmó el funcionario.“Por mucho tiempo los choferes de transporte público y de personal no estuvieron acostumbrados a seguir las reglas y los concesionarios a no imponer realmente un orden a sus empleados, es por eso que les solicitamos los datos para empezar a generar lineamientos”, dijo.El funcionario destacó que la dependencia no cuenta con datos o padrones de los concesionarios ni operadores del transporte público desde hace más de 20 años.“El objetivo es ir generando información básica actualizada para que sea integrada al registro estatal de vehículos, debido a que la dependencia no cuenta con antecedentes que contengan los datos de las concesiones desde 1994”, agregó.Del 1 de octubre al 6 de noviembre se han otorgado 49 placas a unidades de transporte público, mientras que en ese mismo lapso de tiempo se han reportado 656 infracciones por acceso de velocidad, estacionarse en carril indebido, pasarse un alto o contaminar, confirmó Lugo Ordorica.También se han tramitado 71 licencias de manejo para transporte, agregó.

