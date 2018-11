Toman padres primaria en protesta

Ciudad Juárez— Un grupo de padres de familia de la escuela primaria Plutarco Elías Calles, ubicada al suroriente de la ciudad, pusieron candados en el plantel para realizar un paro de actividades educativas hasta que se destituya a la directora Marcela del Carmen, a quien señalan como autoritaria y abusiva.Los padres se organizaron desde el pasado martes y se reunieron a las 8 de noche para pegar cartulinas con mensajes en rechazo la nueva directora del plantel.Ayer continuaron por la mañana afuera de la institución y no permitieron que sus hijos ingresaran a tomar clases, por lo que también los maestros se encontraban concentrados en un lado de la escuela.Janeth Fierro dijo que la directora entró en este ciclo escolar y ha querido quitar el grupo de danza folclórica de la escuela, pese a que ya han concursado a nivel estatal.Además puso malla metálica en la entrada y en uno de los extremos para evitar que los padres les lleven desayuno, según refirieron varios padres de familia.Fierro dijo que ya la escuela está en auditoría debido a problemas económicos, pero ni la mesa directiva que está desde el año pasado les ha dado explicaciones.Los padres de familia reunieron más de 100 firmas con las que se presentarán ante las autoridades correspondientes para solicitar que se arregle la situación lo antes posible para que se destituya a Marcela del Carmen, o continuarán con el paro de actividades.Janeth Fierro comentó que la intención no era llegar a esos extremos, pero por lo delicado de la situación decidieron tomar esas medidas.Mónica Mireya dijo que a los niños que conforman el grupo de danza nos los deja ensayar durante el horario de clases, por lo que tienen que acudir por la noche.Agregó que anteriormente la escuela estaba en un programa en donde reciclaban plástico con el que obtenían recursos para comprar lo que se necesitara en la escuela, pero la directora lo quitó sin avisarles a los padres de familia.Por su parte Enoc Loya, inspector de la zona 34, se encontraba afuera del plantel pero declinó dar una declaración.Los padres de familia comentaron que la directora de la escuela Plutarco Elías Calles, no se encontraba ahí debido a que se retiró temprano.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.