Chihuahua— La foto de un zapato negro con adornos en rosa, una pulsera de cuentas de colores, un monedero de color amarillo y un teléfono celular, son lo único que queda del “sueño americano” de una jovencita migrante localizada muerta en el desierto de Arizona. Su nombre se desconoce y su edad es imprecisa aunque podría ser entre 17 y 24 años, según se publica en la página “Desaparecidos y sin reclamar en la Frontera”, en septiembre pasado.De acuerdo con dicha publicación, los restos femeninos fueron encontrados por la patrulla fronteriza el pasado 7 de julio del 2018, a semanas de haber fallecido, en un área remota del desierto de Arizona en la Nación Tohono O’odham Pima de dicho estado.El cuerpo de la joven sólo tenía 3 dientes incisivos inferiores, le faltaban dos molares inferiores, el de la derecha, perdido en fecha reciente al hallazgo. Entre sus pertenencias, el monedero de corazón donde llevaba billetes en papel mexicanos y guatemaltecos, destaca por su color; un suéter de manga larga, unos vaqueros azules, un cinturón negro con hebilla de metal blanco y sus tenis negros. No hay más. No hay rastro ni detalles que indiquen su identidad.La joven mujer forma parte de los 301 migrantes, que según la organización “Missing Migrants Project” –MMP–, han perdido la vida al intentar cruzar la frontera México-Estados Unidos durante el lapso de 1 de enero al 6 de octubre del 2018, cifra que supera a los decesos ocurridos en los años 2015 y 2017 en ese mismo periodo. En 2014 fueron 306 y en 2016 sumaron 310.De los 301 fallecidos, 191 perdieron la vida en la ruta de Tamaulipas colindante con Texas, mientras que los 110 restantes encontraron la muerte en la región del Noroeste de México en la frontera con Arizona.El condado de Brooks es una de las áreas de mayor fatalidad para los migrantes ya que suelen atravesar decenas de kilómetros por áreas desiertas en su intento por evadir a la Patrulla Fronteriza en la comunidad de Falfurrias, sobre la carretera 281.En ese punto, fueron localizados unos restos femeninos en febrero de 2018, dentro del rancho “El Tule” Brooks County. La familia de la mujer, que se supo era de origen salvadoreño gracias a una identificación encontrada oculta en la costura de su pantalón, aún está pendiente de localizar.Casi todos los migrantes que han muerto este año provenían de México, Centro y Sudamérica. Durante los últimos cinco años, al menos mil 762 migrantes murieron a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. El año récord fue 2017 con 415 muertes registradas, seguido de 401 en 2016, 339 en 2015 y 306 en 2014.La estadística de MMP indica que del total de muertos, 168 eran hombres, 15 mujeres, 1 niño y 117 catalogados como “desconocidos” debido al estado de descomposición en el que se encontraron.Los datos de la joven publicados en “Desaparecidos y sin reclamar en la Frontera”, al igual que otros casos, se comparte cientos de veces tanto en México como en países sudamericanos y Estados Unidos desde Chicago a California sin que hasta el momento alguien, dentro de los comentarios, la haya identificado por sus pertenencias“Compartido en RADIO LIMON, Ecuador, no descartamos se trate de una joven sudamericana que paso por Centro américa. Dios quiera se encuentre a la familia de la joven (SIC)” , indican.

