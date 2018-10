Sorprenden leones y tigres en Rincones

Ciudad Juárez— Un hombre estuvo a punto de morir ayer al mediodía después de que fue atacado por una leona que tiene como mascota en el patio de su residencia, junto con otra leona y dos tigres, en el fraccionamiento Rincones de San Marcos, informó Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil del Municipio.“La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) van a intervenir; la primera por las lesiones en tanto que la segunda, actuará si las personas no cuentan con los documentos de los animales. Sé que son dos leonas y dos tigres”, expresó Matamoros Barraza.Los hechos ocasionaron sorpresa entre los vecinos del fraccionamiento, ya que se dio una intensa movilización de vehículos de las policías municipal y Ministerial, así como de personal de los cuerpos de Rescate y de Protección Civil del Municipio.Algunos residentes del fraccionamiento pasaron por el sitio y disminuyeron la velocidad de sus autos sorprendidos por la existencia de los animales exóticos y la agresión de uno de ellos hacia su dueño que presenta lesiones en piernas, brazos y cuello.Matamoros Barraza informó que la persona lesionada identificada como a Erick Noé Romero Meraz de 40 años, fue trasladada por sus familiares al Hospital General, ya que no solicitaron el apoyo de una ambulancia.En la residencia ubicada en Plateros Norte y De los Portales se instaló ayer vigilancia por parte de elementos de la Fuerzas Estatales de la Fiscalía General del Estado y según comentó uno de los oficiales recibieron el reporte que la Profepa se presentará hoy entre las 9 a 12 del mediodía.Los animales permanecieron dentro de la residencia, donde son resguardados en jaulas que tienen sus propietarios.Trabajadores de dependencias de Rescate que acudieron a atender el llamado de auxilio indicaron, a condición del anonimato ya que no están autorizados a dar información, que en la vivienda al parecer tienen dos tigres y dos leones, pero fue una hembra la que agredió a Romero Meraz, por razones que no se explican sus familiares debido a que ninguno de los animales mostró antes actitudes agresivas.Señalaron que el hombre tuvo que ser trasladado a una institución médica para ser atendido por las lesiones que sufrió durante la agresión y las cuales hasta anoche lo tenían hospitalizado.Versiones de personas relacionadas con la víctima indican que tiene múltiples heridas por mordedura de 4 a 10 centímetros en diferentes partes del cuerpo. Además de una lesión de 20 centímetros en el cuello, lo que le causó un profuso sangrado. Anoche alrededor de las 22 horas el lesionado era intervenido quirúrgicamente en el Hospital General.Aunque al sitio del ataque llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para brindar apoyo, se buscó hacer el reporte a funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que es la encargada de revisar situaciones relacionadas con ejemplares de animales exóticos.El ataque ocurrió cuando sacaron a los felinos al patio, lo cual era una actividad cotidiana, pero por razones desconocidas la leona atacó a su dueño.Policías que estuvieron en el lugar comentaron que es la Profepa la que debe hacerse cargo de la disposición de los animales, verificar si sus dueños cuentan con los permisos requeridos para tenerlos y si las condiciones de seguridad son las apropiadas para que no representen un riego para sus propietarios o la ciudadanía en general.Las indagaciones iniciales establecen que, por declaraciones de las personas que habitan ese domicilio, fue una leona la que atacó al hombre, el animal presentaba sangre en la región de la mandíbula, dijeron quienes pudieron verla.Matamoros Barraza señaló que los animales permanecerían encerrados en sus jaulas hasta que acuda la Profepa a determinar la situación legal de los animales exóticos.“Por lo pronto ahí se queda a cargo la Fiscalía porque hay un delito de lesiones. Será hasta el día de mañana (hoy) cuando acuda la Profepa, porque ellos (los leones y los tigres) ya están guardados. Ahí mismo (en la casa) tienen jaulas y todo. Ya cuando llegue Profepa arregla todo”, mencionó Matamoros.“La Profepa se hace cargo de ellos. Si no tienen documentos (los dueños) pues los decomisan. Ahí viven las personas. Ellos mismos se van a quedar ahí (vigilando a los animales). Los dueños ahí están”, agregó.

Según lo que se cree, su genética es la misma que la de los leones africanos rojizos, pero debido a un gen recesivo no tiene ese color y por eso es muy raro que nazcan. En estado salvaje no pueden sobrevivir mucho tiempo, ya que por su pelaje blanco, no tiene el camuflaje indicado que les permite cazar. Estos leones se encontraron por primera vez en Timbavati.

