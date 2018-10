Acusa tortura sospechoso de atacar a agentes

Ciudad Juárez— El hombre detenido como presunto responsable de intentar asesinar a varios agentes ministeriales, ayer denunció ante un Tribunal de Control que es inocente, que fue torturado por los policías y detenido en un lugar y hora diferentes a los señalados por los elementos.Jesús Emmanuel Verdín Zavala dijo que le vendaron todo el cuerpo para golpearlo además le taparon los ojos con un cartón y un retazo de tela con el propósito de obligarlo a aprenderse una versión incriminatoria.“Tú no eres güey, pero vas a mamar, eso me dijeron... la verdad a mí me agarraron como a las 10 de la mañana en el mercado que está en el Eje, me subieron a las trocas, a la Fiscalía me presentaron como a las 8 de la noche. Me vendaron todo mi cuerpo, me pusieron golpes, no sé si me mira los ojos y las costillas, me vendaron todo el cuerpo, me pusieron una bolsa negra en la cara, me taparon los ojos con un cartón, me teipearon, me pusieron una garra azul, y me echaban agua. Decían que yo tenía que decir eso, porque a mí no me agarraron en ninguna calle de esas ni las conozco” afirmó.Verdín se quitó la playera gris que lo distingue como interno del Cereso 3 para mostrarle a la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales el área de lado izquierdo del pecho que le dolía.El detenido también señaló que por horas le estuvieron pegando, le robaron sus tenis y 600 pesos que ganó descargando camiones. Verdín indicó que él se dedica a vender flores en bulevar Zaragoza y avenida Las Torres así como a descargar camiones en el mercado ubicado en eje vial Juan Gabriel a un lado del puente.Sin embargo, la jueza declaró legal el arresto, activó el Protocolo de Estambul y le ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación por la posible tortura de qué fue objeto el arrestado.De acuerdo con el parte informativo elaborado por los ministeriales, Verdín Zavala fue detenido el jueves pasado a las 09:20 horas luego de una persecución efectuada en contra de cinco civiles que intentaron disparar contra los agentes ministeriales adscritos a la Unidad de Personas Ausentes o Extraviadas de la Fiscalía estatal, Alejandro Tenorio Lastra, Eduardo Mercado Reyes, Vanessa Hernández Flores, Hugo Joel González Soto, Jesús Alfredo Sánchez Hernández.Un agente del MP le informó a la jueza que el jueves pasado alrededor de las 09:03 horas los policías se hallaban en la gasolinera “Total Gas” ubicada en Libertad y Municipio Libre de la colonia Chaveña cargando combustible, cuando Hugo Joel González advirtió que hombres armados los acechaban y les iban a disparar, por lo que detonó su arma de cargo al aire y del lugar salieron huyendo los ocupantes de una Ford Edge con rines negros.Después se determinó que la Ford Edge con placas 714-SGP9 del estado de Chihuahua fue robada el pasado 15 de septiembre a su legítimo propietario, dijo el fiscal quien preciso que ese día a las 09:20 horas del jueves se formalizó la detención de Verdín Zavala y a las 11:50 horas de la misma fecha fue consignado al MP.Después de lo anterior el fiscal solicitó que se declarara legal la detención y Verdín Zavala rindió declaración ante la jueza.