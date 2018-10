Sacarán del Centro a los ambulantes

Ciudad Juárez— La Dirección de Regulación Comercial fijará zonas de cero tolerancia para que los vendedores ambulantes dejen de bloquear espacios en la zona Centro, como banquetas y el corredor peatonal, dio a conocer el titular de la dependencia, Leonel Armando Ortega Casas.Dijo que algunas de esas áreas donde ya no se permitirá que haya vendedores son las áreas peatonales de la avenida 16 de Septiembre y de la Juárez.Afirmó que actualmente hay 699 comerciantes, ambulantes fijos y semifijos, tolerados alrededor de todo el Centro.“Habrá zonas de cero tolerancia, las estamos identificando, va a entrar el Reglamento del Centro Histórico, se va a nombrar a un representante del sector privado y vienen otros proyectos para el Centro Histórico”, manifestó el funcionario.A los ambulantes que se retirará del primer cuadro de la ciudad se les ofrecerán opciones para que se instalen en otros sitios, como mercados públicos y privados, explicó.“Vamos a empezar por secciones, estamos esperando que el presidente municipal revise el trabajo que realizó la Dirección de Regulación Comercial para hacer mesas de trabajo”, aseguró.Dijo que la Dirección presentó el censo de la zona Centro al presidente municipal y al secretario del Ayuntamiento, y en los siguientes días se determinarán las líneas de trabajo.“Viene un programa más complejo, que estamos esperando revisarlo con los superiores”, manifestó Ortega Casas.Los vendedores ambulantes tolerados tienen años trabajando ahí en el primer cuadro, como por ejemplo en la calle La Paz, expuso.Otros más se encuentran alrededor de los mercados Reforma y Cuauhtémoc, así como en el área peatonal de la avenida 16 de Septiembre y Juárez, en la calle Vicente Guerrero y todo alrededor del Centro, aseguró.En el área peatonal de la 16 de Septiembre se instalan de 10 hasta 30 ambulantes, dio a conocer el funcionario anteriormente.Los ambulantes son de todo tipo, desde artesanos hasta los que venden dulces, alimentos, frutas y verduras, e incluso ropa usada.Explicó que los ambulantes son tolerados porque no cuentan con ningún permiso de la dependencia, “pero que tienen años ejerciendo el comercio, los 700, casi la mayoría son tolerados”.Ortega dijo que no se les puede otorgar licencia de la Dirección de Regulación Comercial porque están en la vía pública, y para obtenerla uno de los requisitos es que tengan la anuencia de los vecinos del lugar donde desean trabajar.En el caso que se quieran instalar en el exterior de una escuela o en un parque tienen que contar con el consentimiento de los encargados del plantel educativo o de la Dirección de Parques y Jardines, según sea la situación.

