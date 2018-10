Previenen sobre secuestros

Ciudad Juárez— Con una clase de defensa personal y un volanteo informativo sobre las desapariciones y secuestros, concluyó ayer la campaña “Falsa Alarma” que desde el 25 de septiembre llevó a cabo el grupo de líderes en acción ALFA.Gerardo Rivas, presidente de la organización, explicó que el objetivo es que la comunidad conozca que todo puede ser un arma de defensa en caso de un ataque o situación de riesgo, desde un cepillo, pluma o cualquier objeto al interior de una bolsa o mochila.Resaltó que en esencia se busca también que adolescentes e incluso adultos avisen y tomen conciencia de la importancia de estar en contacto con algún familiar o al momento de salir de fiesta, para evitar falsas alarmas de desapariciones que generan consumo de recursos materiales y humanos, además de tiempo, que pueden ser invertidos en casos reales de desaparición.“Se va a repartir información de qué es un verdadero secuestro, con datos para que las personas estén informados y así los jóvenes y mujeres sepan lo que cuesta uno de sus juegos y que se pueden convertir en una tragedia”, expresó.Rivas expuso que integrantes de la agrupación conversarían uno a uno con todos los ciudadanos que se acercan para pedir información, ya que han detectado que cuando ocurre una situación donde uno de sus familiares desaparece, muchas personas no saben a qué instancia acudir.“A veces de verdad hay un desaparecido y las personas no saben a dónde acudir para poder hacer más ágil su denuncia, por eso vamos a dar temas sobre Fiscalía o contactos de a dónde se pueden comunicar en caso de tener dudas”, dijo.De acuerdo con archivos periodísticos, la Fiscalía Especializada en la Mujer (FEM) informó que mayoría de estos casos de desaparición ocurre por desintegración familiar, agresiones de todo tipo dentro del hogar o porque se van con su pareja sentimental.Con los datos contenidos en los expedientes que abre el personal de la FEM, se determinó que la primera causa por la que las personas se ausentan de sus hogares sin avisar es que no existe comunicación ni comunión entre la familia.En segundo término, menciona, se van de casa porque son víctimas de algún tipo de violencia, ya sea verbal, física o incluso de índole sexual, y el tercer punto es que deciden, por voluntad propia, irse con su pareja sentimental.

