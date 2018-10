Lo acusan de golpear y violar a su pareja

Ciudad Juárez— Un hombre fue detenido y puesto a disposición de un Tribunal de Control acusado de los delitos de violación y de lesiones en perjuicio de quien era su pareja sentimental y también de haber ejercido violencia familiar en contra de esa mujer y de la hija de ella, de diez años de edad.Presuntamente durante toda una noche Gerardo Antonio Cerros Castañeda golpeó a la víctima y le impidió salir de la casa al igual que a sus cuatro hijos. Cuando la niña le pidió que ya no golpeara a su mamá, él le dio una cachetada y la insultó.Los hechos iniciaron a las 20:00 horas del miércoles pasado cuando Cerros llegó a la casa familiar ubicada en la calle Rivera de Delicias del fraccionamiento Riveras del Bravo etapa IX y presuntamente le gritó a su mujer que ella andaba con otro, le dio un puñetazo en la frente, le jaló del cabello, le propinó varias cachetadas para luego apretarle el cuello con la mano e insultarla.La niña le pidió a Cerros que no la golpeara, y él la aventó en la cama y le dio un puñetazo.Las agresiones contra la adulta —cuyos datos personales quedaron bajo reserva— continuaron toda la noche, al parecer Gerardo Antonio Cerros no durmió. La violación sucedió alrededor de las 21:00 horas cuando el ahora detenido le dio varios puñetazos a la víctima y le quitó la ropa para luego agredirla sexualmente.Al terminar le dijo que no le servía como mujer así como una serie de insultos para enseguida llevarla al baño donde la volvió a desnudar y le dijo que la iba a revisar porque ya se había metido con otros hombres, entonces volvió a violarla.A las 23:00 horas la víctima trató de escapar de la casa pero Cerros Castañeda se dio cuenta y volvió a propinarle una severa golpiza. Durante toda la noche, el presunto responsable estuvo despierto golpeando su cabeza contra la pared y con un tubo.A las 09:00 horas del jueves pasado Cerros comenzó a golpear nuevamente a la víctima, por los gritos la hija de la víctima despertó y se acercó a él para pedirle que ya no le pegara a su madre pero Cerros le dio un puñetazo en el rostro y la mandó a sentarse.Las víctimas quedaron a salvo hasta después del mediodía, como a las 10:00 horas la sobrina de la pareja sentimental de Cerros llegó a la vivienda y él le gritó que se fuera pero ella se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y llamó al 911. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) llegaron a la casa después de las 12:00 horas y aunque Cerros les dijo que todo estaba en orden, ellos pudieron ver a una mujer sumamente golpeada y llorando por lo que intervinieron.Ayer el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría declaró legal la detención, escuchó la formulación de cargos y los antecedentes del caso para luego imponerle la medida cautelar de prisión preventiva a fin de asegurar su presencia en el juicio.

