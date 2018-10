Regalan tiempo a desamparados

Ciudad Juárez— Después de dedicar sus reuniones para leer durante un año, integrantes del colectivo Los Rupestres decidieron cerrar los libros y activarse para llevar ayuda y compañía a los más necesitados. Poetas, músicos, estilistas, escritores y artistas urbanos, acompañaron ayer a los adultos mayores de la Casa de Ancianos Desamparados, ubicada en Constitución e Insurgentes, para dedicar lo más valioso que dicen tener: su tiempo.“Estamos cansados de que se diga que Ciudad Juárez es una ciudad peligrosa, donde no hay valores, donde no se apoya, y no, hay mucha gente que puede trabajar y ayudar, y nosotros quisimos darle un giro”, expresó Cynthia Ponce, secretaria de la organización.Roberto González, integrante del colectivo, señaló que para ellos ayudar representa una manera de llenar el alma y espíritu, en tanto Alejandra Torres resaltó que muchas personas necesitan compañía y ser escuchadas, y es importante darse tiempo para ellas.Agregó que el grupo tomó la decisión de dar tiempo para también recibir. “Nos dan experiencias reales que no encontramos en los libros”, dijo Jesús Soto, presidente de la organización.Durante horas los integrantes del colectivo escucharon las historias de quienes ahí habitan, les llevaron fruta, embellecieron las manos de las mujeres poniéndoles gelish en las uñas y cantaron con ellos para demostrarles que no están en el olvido y son personas importantes.Por su parte José Andrés Sánchez, director del asilo, expuso que para los 27 adultos que ahí se encuentran todos los días son distintos pero sin duda sienten una gran bendición cuando alguien acude a dedicarles tiempo y escuchar todo lo que tienen por decir.“Todos los días son diferentes pero hay situaciones donde hay visitas y eso obviamente los alegra mucho y hace sentir felices a los adultos mayores, es su principal necesidad que alguien venga y les haga compañía un ratito”, dijo.De acuerdo con Sánchez este asilo atiende de manera gratuita a adultos mayores en calidad de abandono o que no cuentan con el recurso para solventar un hogar, y logran subsistir con el apoyo de un patronato, donativos, convenios con instituciones y voluntarios.“Es un impacto positivo y te da la contracara de que sí, la realidad muchas veces puede ser triste pero la comunidad es muy solidaria con las causas nobles”, expresó.Para donar alimentos, ropa en buen estado, artículos de limpieza, e incluso visitar a los adultos que ahí permanecen, puede comunicarse al teléfono (656) 380-55-66 o acudir directamente a la casa de ancianos, ubicada en el cruce de las calles Insurgentes y Constitución a espaldas del monumento de Benito Juárez.

