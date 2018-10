Ciudad Juárez— El empresario juarense Pedro Zaragoza Fuentes presidió ayer una conferencia de prensa junto con Víctor Manuel Rodríguez Rescia, presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos con sede en Ginebra, Suiza, para denunciar que la detención de su hijo Pedro Zaragoza Delgado, ocurrida en enero de 2016, fue completamente ilegal, arbitraria y violatoria de sus derechos humanos.Durante la conferencia realizada en el Centro de Convenciones Cibeles, Zaragoza Fuentes declaró que en el país se tiene un sistema de justicia carente de ética y que es importante que se cambien las leyes.Zaragoza Fuentes, quien fue acompañado además por sus abogados, Yuri Eugenio Chavero Jurado y Wendy Ortiz, recalcó que es vital la participación de la ONU sobre todo en aquellos casos donde se violan los derechos humanos.El empresario mencionó que este caso, pasó de un asunto judicial fue tomado como político.Dijo que tocaron puertas de altos niveles de la política mexicana para que ayudaran a esclarecer el tema. Sin embargo, no encontraron auxilio.Mencionó que 56 días se dicen fácil, pero no lo son para alguien que es inocente y está en un penal de alta peligrosidad.Zaragoza Fuentes declaró que la resolución de la ONU ligada a la detención ilegal y arbitraria de su hijo Pedro Zaragoza Delgado, ha abierto un debate nacional en relación con los arrestos arbitrarios, conocidos en la legislación mexicana como “prisión preventiva”.“La detención de mi hijo no se puede concebir como un hecho jurídico simple. Lo tenemos que decir con todas las letras, fue una acción perversa de los administradores de la justicia en el estado de Sinaloa”, expresó.Por fortuna, señaló, para muchos que están la misma situación, la detención ilegal de su hijo y los actos jurídicos subsecuentes sentaron las bases de una jurisprudencia con carácter internacional que será el modelo a seguir para que, en el país, cambien las leyes y se modifiquen conductas que atentan contra los derechos humanos.“Como padre de familia viví momentos de angustia. Aunque contaba con los mecanismos de defensa jurídica, padecimos los vicios de un sistema carente de ética”, expresó.Indicó que en este proceso advirtieron que se pasó de un caso judicial a un asunto político, viciado de origen y con una clara intención de mostrar el brazo del poder, sin importar el daño moral a su familia y particularmente a su hijo Pedro.“Me siento impotente, siento mucho coraje”, expresó Zaragoza Fuentes, quien señaló que la detención de su hijo, que duró 56 días en un penal de alta peligrosidad en Sinaloa, “no se puede concebir como un hecho jurídico simple. Lo tenemos que decir con todas las letras, fue una acción perversa de los administradores de la justicia en el estado de Sinaloa”.El presidente del Grupo Agroindustrial Zaragoza se presentó públicamente después de 13 meses de vivir en la clandestinidad, en lo que él mismo catalogó como “una pesadilla”.Señaló que en este momento no puede dar a conocer los nombres de los actores políticos, presumiblemente funcionarios públicos de alto nivel, que operaron para que su hijo permaneciera en prisión mientras los demandantes presentaban una lista de peticiones para presionarlo, en un claro caso de extorsión.“Dar los nombres de esos actores políticos pondría mi vida en peligro, pues algunos de ellos aún están en el poder”, expresó el empresario del grupo lechero más importante de México y uno de los más grandes del mundo.Señaló que su hijo, Pedro Zaragoza Delgado fue acusado del delito de extorsión, y “ahora se sabe, con pruebas falsas y una justicia estatal y judicial del estado Sinaloa, abiertamente vendida a la contraparte”.Denunció que su hijo fue torturado física y sicológicamente, además de estar sometido a una prisión preventiva oficiosa que lo mantuvo encarcelado en un clima de auténtico peligro.El empresario Pedro Zaragoza Fuentes reveló que el ahora exsenador Patricio Martínez intervino en varias ocasiones, una de ellas para que no lo pasaran a un sector del Cereso que era de alta peligrosidad.“Mi hijo fue el chivo expiatorio de un sistema corrupto y sus secuaces, para intentar doblegarme en un juicio que no han podido ganar en los tribunales. Pasamos de ser ciudadanos de bien a perseguidos en nuestra propia patria.Fuimos confinados al miedo, mientras el rostro perverso de nuestros contrincantes se reía del sistema judicial al que compraron a un bajísimo precio y se reían de nosotros porque encontraron la veta de la corrupción política y le ordenaron qué hacer en una burda escalada de cinismo”, expresó.Zaragoza Fuentes agradeció al doctor Víctor Manuel Rodríguez que accedió a escuchar su versión.“Sin perder la objetividad como derechohumanista observó que el sistema judicial mexicano era juez y parte y que caía en los mismos vicios de los países donde impera la dictadura y la violación permanente a los derechos humanos”.Señaló que hoy estaba dando la cara, más confiado en las leyes, arropado por una legislación penal que posiblemente sea aún imperfecta, pero que gracias a la intervención de la ONU será sujeta al análisis y a las reformas que ayuden a mejorar los procesos judiciales.“Se metieron con mi familia. Podría decir que no guardo rencor, que tengo el poder de perdonar, gesto inalienable que nos da Dios a todo ser humano. Esto no quiere decir que abandono las banderas de lucha y de justicia.“Advierto, no amenazo: una acción de esa naturaleza no la volveré a permitir, porque ahora entiendo que las condiciones del país son otras, ahora entiendo que no se puede perder la fe cuando las leyes mexicanas son coartadas por la perversión de contrapartes y gobernantes; ahora entiendo que cuando una puerta se cierra, organismos como la ONU abren en el mundo canales de esperanza para luchar contra tiranías que se niegan a desaparecer… que se venden por unos cuantos pesos”, expresó.Durante la conferencia de prensa se informó que el gobierno mexicano tiene hasta el mes de noviembre para responder la resolución expedida por la ONU y la resolución no corre peligro de desvanecerse ante el eventual cambio de gobierno. El próximo 1 de diciembre asume el poder Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena.Los abogados de la familia Zaragoza, encabezados ayer por Yuri Eugenio Chavero Jurado, revelaron que durante el tiempo en el que quedó recluido el empresario Pedro Zaragoza Delgado, la contraparte, apoyados por la Procuraduría Estatal del gobierno de Sinaloa, “exigió una gran cantidad de dinero como “un rescate. Acusaron de extorsión y se convirtieron en extorsionadores”.El abogado Víctor Manuel Rodríguez Rescia, presidente del Centro de Derechos Civiles y Políticos con sede en Ginebra, Suiza y exmiembro y expresidente del subcomité para la Prevención de la Tortura en la ONU, quien presentó el caso de los empresarios Zaragoza ante Naciones Unidas, dijo que la resolución “no es mensaje castigador, es un mensaje que le dice a quienes administran la justicia: ¡mucho cuidado!“Ese mismo mensaje es para los fiscales que validaron órdenes de aprehensión y para los jueces federales que desestimaron los amparos que fueron presentados por los señores Zaragoza”.Señaló que es importante que la impunidad no se convierta en un semáforo en verde para la arbitrariedad, para obligar a que la gente pague lo que creen que deben porque tienen a la autoridad de su parte o porque esa autoridad está comprada.Expresó que el caso Zaragoza es como “el préstamo de una desgracia para los empresarios Pedro Zaragoza Fuentes y Pedro Zaragoza Delgado” para evitar que más gente sea encarcelada a través de este modelo de prisión preventiva oficiosa.En los puntos resolutivos de la decisión de la ONU establecen que la privación de la libertad de Zaragoza Delgado es contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos y arbitraria, con base en estos criterios el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias solicitó al Gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar la situación y para que sea compatible con las normas internacionales aplicables, incluidas las establecidas en el pacto y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.Un remedio adecuado, indica la resolución de la ONU, sería otorgar a Zaragoza Delgado el derecho exigible de una indemnización y otras reparaciones de conformidad con el derecho internacional.