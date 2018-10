'Omitieron ayudas a beneficiarios de programas federales'

Ciudad Juárez— Desde que comenzaron los trabajos de captura de los Censos del Bienestar en la ciudad, se ha detectado que alrededor del cinco por ciento de las personas que deberían ser beneficiarias de los programas sociales del Gobierno federal actual no recibieron los apoyos.De acuerdo con Elizabeth Guzmán, coordinadora del equipo de encuestadores del equipo de transición del presidente electo, esta proporción fue encontrada en colonias del poniente como: Felipe Ángeles, Anapra y Portal del Roble, así como algunos puntos en los poblados de Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravos.El equipo de encuestadores denominado “Servidores de la Nación”, desde el jueves, se encuentra levantando la información de los beneficiaros de los diferentes programas de apoyo federales, sobre todo de la Secretaría de Desarrollo Social y Sagarpa.Explicó, que el cinco por ciento de las más de dos mil personas encuestadas durante los últimos tres días, nunca recibieron los apoyos prometidos, mientras que otros beneficiarios no fueron encontrados en sus viviendas registradas dentro de esquemas como el Programa de Inclusión Social Prospera y de Pensión para Adultos Mayores del gobierno federal.“Estos casos se registran y se envían al equipo de transición de Morena en la ciudad de México y en el caso de las personas que no fueron encontradas en su vivienda, se agenda una segunda visita”, comentó.Los trabajos de encuesta continuarán en colonias catalogadas como prioritarias al poniente y al sur de la ciudad hasta el 30 de noviembre próximo.Todos los datos se capturan mediante una aplicación móvil y se envían directamente al equipo de transición para su análisis. La encuesta tiene una duración aproximada de 10 minutos por persona, se informó.La meta es registrar a más de 355 mil familias hasta el 30 de noviembre con un equipo de 240 personas y se espera que se complete la cifra antes de la fecha pactada, confió la coordinadora de los trabajos.Juárez está contemplada dentro de las 15 ciudades prioritarias para la atención de ocho programas sociales que el próximo gobierno federal implementará desde el 1 de enero de 2019.Los programas planeados incluyen la dotación de 800 pesos mensuales para becas a estudiantes de preparatoria; mil 200 pesos al mes para personas mayores de 68 años y a los mayores de 65 de manera bimensual. También existen apoyos a ganaderos locales, desarrollo de colonias populares y para pequeñas y medianas empresas.El equipo de encuestadores está identificado con un gafete y gorra. Para el llenado de las formas virtuales se solicita una foto de la credencial de elector del beneficiario, una foto suya y firma electrónica.

