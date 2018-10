Ciudad Juárez— Una detección oportuna permitió a María Beatriz Salinas, de 62 años y doctora de profesión, participar esta mañana en la carrera de 5 kilómetros organizada para celebrar la vida.“Yo tenía mucho miedo, no tanto a la cirugía o a cómo iba a quedar sin un seno, eso no me importaba; a mí lo que me importaba era vivir… vencer el cáncer pero me daba miedo cómo iba a enfrentar los tratamientos, porque como médico yo me daba cuenta, sabía que eran pesadísimos.“Pero gracias al apoyo de mi familia, de mis amistades y compañeros de trabajo salí adelante; el apoyo fue enorme”, expresó.“A pesar de haberlo vivido me afectaba todo: los síntomas, el estado de ánimo, la tristeza, la depresión, el no aceptar tener cáncer”, recordó María Beatriz.Después del diagnóstico fue sometida a una cirugía en la que le retiraron una parte del seno izquierdo y los ganglios de la axila. Luego de la operación, a lo largo de 10 meses tuvo que someterse a 10 quimioterapias y 25 radiaciones. Después siguieron constantes revisiones y exámenes para prevenir una posible recaída, hasta completar cinco años de estudios fue considerada sobreviviente de cáncer, comentó María Beatriz.Enfermedad cambió su dinámica de vidaSobrevivir a esta enfermedad también le dio mayor sensibilidad. Ahora cuando recibe un paciente diagnosticado con algún tipo de cáncer, la doctora lo trata considerando su condición.“Conforme van pasando los años me dice el oncólogo que hay menos posibilidad, pero aun así hay cierto porcentaje de posibilidades de que pudiera regresar y me sigo revisando cada año”, añadió María Beatriz.Durante más de un año dejó de trabajar, y a su regreso al hospital realizó algunas actividades administrativas que no representen un esfuerzo mayor o situaciones que le provoquen estrés.“Soy un mujer soltera, vivía con mi mamá de 90 años de edad, yo trabajaba y había una persona que la cuidaba y uno de mis hermanos nos protegieron en su casa, poco a poco fui integrándome a mis actividades y retomé mi responsabilidades tanto laborales como de mi vida”, agregó María Beatriz.El cáncer le cambió su dinámica de vida, no sólo su condición física, porque fue de manera lenta que tenía que hacer las cosas tan simples como acomodarse para dormir, ya que representaban dolor.“Cambió mi forma hasta de dormir, la forma de acomodarme en la cama porque del lado afectado se me inflamaba el brazo, es una secuela; del lado derecho llevé un catéter durante cinco años debajo de la clavícula, por donde me pasaban las quimioterapias”, expresó.Actualmente, María Beatriz acude a carreras de corta distancia, como la de hoy: “Ya quisieras cáncer”, en donde los cinco años que esperó para ser diagnosticada como sobreviviente, los avanzará en cinco kilómetros, al lado de otras personas que saben el difícil recorrido de está enfermedad.