Aclara Almada denuncia en su contra

En relación a la información aparecida el día de ayer en "La Columna" de su prestigiado diario, en la que se hace mención de mi persona, quisiera hacer llegar a su amable auditorio las siguientes precisiones:1. Yo no fui denunciado por "acoso laboral" como menciona su nota, sino por discriminación. En toda la denuncia no se menciona una sola vez la palabra "acoso". Este término fue mencionado posteriormente, sin sustento legal, en declaraciones públicas de funcionarias del Gobierno del Estado.2. En ningún momento fui sometido a "un proceso de inhabilitación". La sanción que se me impuso fue apenas, más de 6 meses después de haber sido separado de mi cargo, la de una amonestación por escrito. Esa resolución del Gobierno del Estado (en la que se me condena a ser "amonestado por escrito", 6 meses después de que fui separado del cargo), es en sus propios términos una soberana burla, a mí persona por supuesto, pero también a las leyes y los debidos procedimientos legales a los que el Gobierno debiera estar obligado.3. A pesar de que, como mostramos públicamente, el proceso seguido por el Gobierno del Estado y por la Secretaría de la Función Pública fue gravemente violatorio de mis derechos más elementales, tanto el de presunción de inocencia, como el que tiene cualquier acusado a ser notificado y a conocer mínimamente de qué se le acusa; y de que el proceso administrativo estuvo plagado de irregularidades, de violaciones increíbles a la Ley y al Código de Procedimientos Civiles del Estado (impensables siquiera en un gobierno que dice ser defensor de la justicia); y de que tanto yo como mi familia fuimos acusados de manera infame de haber desviado 30 millones de pesos por el mismo grupo de personas;El Gobierno del Estado no ha realizado hasta ahora ninguna acción de desagravio en relación a mi persona, ni a mi familia, que nos seguimos sintiendo gravemente lastimados.4. Ignoro si el C.P. Ramón Galindo, ahora Subsecretario de Desarrollo Social de la Frontera, haya realizado algún despido de personas para "cobrar este agravio". A mí de esto no se me ha notificado, ni públicamente ni siquiera en privado. Más aún, debo decir con claridad que no creo que los despidos mencionados puedan obedecer a la intención de cobrar algún agravio hacia mi persona, de lo que no ha habido ninguna señal del Gobierno del Estado; sino a su interés en el desenvolvimiento de la Subsecretaría, lo que posiblemente tenga que ver con la actuación de dichas personas desde julio de 2017 a la fecha.Le agradezco sensiblemente su atención.Dr. Hugo Almada Mireles.