Por haber sido rechazado, Javier A.L, de 39 años de edad, secuestró, violó e intentó asesinar a quien le dio trabajo en una estética y era su patrona, de la cual se obsesionó y nunca fue correspondido.Lo anterior de acuerdo con las imputaciones que hizo ayer la Fiscalía ante un juez sobre el detenido el pasado jueves, quien tenía intenciones de dar muerte y tirar en un predio cercano a un rancho el cuerpo de su víctima, la mujer que recientemente fue raptada y cuyo rostro y nombre fueron difundidos en los medios.La mujer era buscada por todas las autoridades y su pesquisa se difundió ampliamente en redes sociales y medios de comunicación desde el pasado martes 2 de octubre, cuando sus familiares reportaron su ausencia ante la Fiscalía de Género.Los investigadores de la Fiscalía de mujeres la pudieron encontrar por una denuncia ciudadana; estaba golpeada en un camino vecinal próximo al kilómetro 51 de la carretera a Casas Grandes y en el mismo lugar pudieron detener a su agresor, quien resultó ser su exempleado.De acuerdo con algunos datos aportados por el Ministerio Público en la acusación contra Javier A. L en la audiencia de formulación de imputación celebrada ayer, el agresor estuvo obsesionado con la víctima por varios meses, pero ella lo rechazaba.La víctima es dueña de un negocio de estilistas en la colonia Andrés Figueroa, donde también tiene su domicilio. Cuando sus familiares hicieron el reporte de desaparición el 2 de octubre, dijeron que se había encaminado a su estética, y no regresó.Javier A.L. había obtenido lo que quería por medio de la fuerza al secuestrar y mantener cautiva por dos días a su patrona en un sitio hasta ayer no revelado, donde la atacó sexualmente y la golpeó múltiples veces hasta someterla, según la acusación oficial.La información cita que el pasado jueves el hombre programó terminar con la vida de la víctima para no ser denunciado y en el vehículo de ella la llevó hasta el despoblado. Para entonces la pesquisa de su desaparición era del conocimiento público y se había activado la alerta Amber, donde todas las corporaciones de seguridad la buscaban.Según el Ministerio Público, Javier conducía el auto y tomó un camino vecinal donde quedó atascado entre la arena, por lo que dejaron abandonado el vehículo y caminaron varios kilómetros, donde ella estaba amenazada y era agredida, lo cual fue visto por lugareños que reportaron el hecho a las autoridades.La Policía municipal alertó a los agentes de la FEM de la denuncia y tras ubicar el área hicieron recorridos hasta localizar a la pareja cerca de un rancho y detener al agresor, quien tenía intenciones de asesinarla y dejarla abandonada en el lugar, según se afirmó. Zaira quedó internada en un hospital.El juez ordenó ayer mantener detenido en el Cereso estatal 3 a Javier A.L acusado de tentativa de homicidio de género, secuestro y agresión sexual. El 10 de octubre se programó la audiencia de vinculación o no a proceso, se dio a conocer.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.