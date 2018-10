Tras pugna, guarda silencio subsecretario de Gobierno

Ciudad Juárez- Ante la confrontación del exsubsecretario de Obras Públicas en Ciudad Juárez, Andrés Carbajal Casas, con el presidente del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, Gustavo Elizondo Aguilar, la postura oficial del subsecretario de Gobierno aquí, Luis Mario Dena Torres, fue el silencio.Ayer se buscó al funcionario para que diera a conocer la postura del Gobierno del Estado en torno a las manifestaciones del exfuncionario estatal, quien declaró que no lo dejaron sanear las “maromas” que detectó en la dependencia.Personal a su cargo indicó, después de informarle que se le buscaba y el tema que se le preguntaría, que la postura oficial es que no emitirá comentario alguno con relación a lo dicho por Carbajal Casas.Elizondo Aguilar, quien además de administrar el fideicomiso fue nombrado director de Obras Públicas del Gobierno del Estado, declaró que el exsecretario de esa dependencia en Ciudad Juárez tenía 350 millones de pesos para aplicar en obras para Ciudad Juárez que nunca ejerció.Carbajal Casas aseguró que nunca tuvo esa cantidad de dinero y que no existe forma que su detractor pruebe el dicho, lo que sí ocurrió es que sólo se realizaron simulaciones en lugar de obras públicas.Consideró que existe una total falta de información por parte de Elizondo Aguilar, porque si esos recursos hubieran estado disponibles como menciona, tendría constancia de su existencia.También dio a conocer que la declaración del presidente del Fideicomiso tiene el objetivo de desviar la atención pública de la adquisición de las vialetas que fueron instaladas en el puente internacional Paso del Norte, ya que esa compra estuvo “inflada”.La inversión a la que se refiere es la de infraestructura vertical que fue instalada para delimitar las filas de automóviles para la Ready Lane; cada unidad tuvo un costo de 14 mil 877 pesos.En total fueron 107 vialetas las que se instalaron en el lado mexicano del puente.Elizondo Aguilar dio a conocer que el costo de esa obra fue de un millón 591 mil 839 pesos, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.El funcionario aseguró que esa fue la cotización más baja que recibieron, otra implicaba un pago de 100 mil pesos más y una tercera de 3 millones de pesos adicionales.En su página de Facebook, Carbajal Casas acusó a Elizondo Aguilar de intentar desviar la atención luego de las irregularidades detectadas en el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.

